Zvišanju upokojitvene starosti ostro nasprotujejo v Sindikatu Mladi plus

Iz Gospodarske zbornice so sporočili, da so glede na demografske trende v Sloveniji in pristope drugih evropskih držav tak scenarij sicer pričakovali. "V nasprotnem primeru bi morali dvigniti prispevno stopnjo, kar bi še dodatno obremenilo podjetja," je dejal vodja korporativnega komuniciranja pri GZS Sebastjan Šik. Seveda pa ob tem pričakujejo tudi bolj poglobljeno razpravo, saj je na mizi več scenarijev.

Tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so nam odgovorili, da so v svojih izhodiščih za pogajanja o pokojninski reformi sicer omenjali možnost povišanja starosti, vendar le v kombinaciji z dvigom pokojninskih osnov in ne za vse. "Temeljni princip ostaja 40 let delovne dobe in vanj se ne posega, dokler ne bodo na mizi vsi izračuni in podatki ter pretehtane vse možnosti, pa se o takih opcijah sploh ne moremo pogovarjati," so sporočili.

Močno pa temu nasprotujejo v sindikatu Mladi Plus. "Res verjamemo, da si vsi ljudje na stara leta zaslužimo priti do upokojitve vitalni in zdravi, da še imamo kaj od tega obdobja," je dejala Mojca Žerak iz sindikata Mladi Plus. "Definitivno nasprotujemo dvigu starostne meje." Ob tem sporočajo, da bi morali najprej poskrbeti za negotove oblike dela, in vlado pozivajo, naj ukrepajo.

Čez dobrih 20 let bo v Sloveniji živelo kar 30 odstotkov ljudi, starejših od 65 let, če pa želimo ohraniti pokojninski sistem, bomo morali delati dlje, je napovedal državni sekretar ministrstva za delo. "Bistveno sporočilo tukaj je, da bomo še vedno delali 40 let. Meja za starostno upokojitev velja za tiste, ki ne izpolnjujejo tega pogoja, ampak delajo vsako leto manj," je dejal Igor Feketija. Cilj je, da bi poslanci zakon potrdili do konca prihodnjega leta. Starostno upokojitev bi lahko pričeli podaljševati leta 2028, vsako leto po 3 mesece.