Slovenija

Ob 11.52 je utihnila tudi Ljubljana

Ljubljana, 01. 11. 2025 12.31 | Posodobljeno pred 47 minutami

Avtor
U.Z. , T.H.
Komentarji
107

V Novi Sad, kjer bodo s shodom obeležili prvo obletnico padca nadstreška na tamkajšnji železniški postaji, ki je zahteval 16 življenj, se zgrinjajo množice, ki že od ranega jutra na prizorišče tragedije nosijo rože in sveče. In niso edini – ob 11.52, ko so se 16 žrtvam poklonili z minuto molka, je utihnila tudi Ljubljana.

Ljubljana danes ob 11:52 ... 16 minut tišine za 16 žrtev tragedije pod nadstreškom železniške postaje v Novem Sadu. Na terenu je naša novinarka Tina Hacler, ki je objavila posnetek tišine, ki so jo v poklon žrtvam v Srbiji ustvarili zbrani na Kongresnem trgu.

Tam visijo tudi fotografije Zadnje leto Srbije v fotografijah, iz katerih je razviden zavzet boj množic v želji, da bi bilo pravici zadoščeno.

Na komemorativnem shodu v Ljubljani so naglas prebrali tudi pismo Dijane Hrka, matere Stefana Hrke, ki je na današnji dan pred enim letom umrl v zrušenju nadstreška. Že ves ta čas se bori, da bi za sinovo smrt nekdo odgovarjal.

Na tak način so se v Ljubljani poklonili žrtvam z novosadske železniške postaje. Kot je znano, je tragedija sprožila množične proteste proti korupciji in oblastnikom, s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu.

tragedija srbija poklon ljubljana tišina
