Ob 11.52 je utihnila tudi Ljubljana

Ljubljana danes ob 11:52 ... 16 minut tišine za 16 žrtev tragedije pod nadstreškom železniške postaje v Novem Sadu. Na terenu je naša novinarka Tina Hacler, ki je objavila posnetek tišine, ki so jo v poklon žrtvam v Srbiji ustvarili zbrani na Kongresnem trgu.
Tam visijo tudi fotografije Zadnje leto Srbije v fotografijah, iz katerih je razviden zavzet boj množic v želji, da bi bilo pravici zadoščeno.
Na komemorativnem shodu v Ljubljani so naglas prebrali tudi pismo Dijane Hrka, matere Stefana Hrke, ki je na današnji dan pred enim letom umrl v zrušenju nadstreška. Že ves ta čas se bori, da bi za sinovo smrt nekdo odgovarjal.
Na tak način so se v Ljubljani poklonili žrtvam z novosadske železniške postaje. Kot je znano, je tragedija sprožila množične proteste proti korupciji in oblastnikom, s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.