Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija
Oglas

Ob 120-letnici Perutnine Ptuj mesto dobiva novo umetniško pridobitev - skulpturo Kurenta

Ljubljana, 18. 09. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
P.R.
Komentarji
0

Perutnina Ptuj, ki letos praznuje 120 let delovanja, je mestu in njegovim prebivalcem danes slovesno predala novo umetniško pridobitev – skulpturo Kurenta. Monumentalno delo, visoko skoraj 5 metrov, sta ustvarila lokalna akademska slikarja Tomaž Plavec in Dušan Fišer. Skulptura, ki ponazarja simbol Ptuja, bo krasila krožišče pri Puchovem mostu.

"Leto 2025 je za Perutnino Ptuj posebno. Praznujemo 120 let predanosti, razvoja in rasti – ne le podjetja, ampak tudi skupnosti, v kateri delujemo. Ob tej priložnosti smo želeli mestu nekaj vrniti v obliki trajnega simbola – nekaj, kar odseva srce in dušo Ptuja," je ob predaji dejal David Visenjak, podpredsednik za prodajo in marketing Skupine Perutnina Ptuj. "Kurent je idealen simbol, saj je zaščitni znak naše regije, prinašalec upanja in nove energije, in v marsičem ponazarja tudi vrednote Perutnine Ptuj – povezanost z lokalnim okoljem, vztrajnost in odprtost za prihodnost."

Kurent

David Visenjak se je v svojem nagovoru posebej zahvalil Ani Milošič in Eli Tement, nekdanjima učenkama Osnovne šole Olge Meglič, ki sta z idejo o "polepšanju" krožišča na Ptuju spodbudili ta projekt. "Naj Kurent ob tej vstopni točki spominja vse, ki prihajajo v Ptuj, da prihajajo v mesto z dušo."

Povezava med industrijo in tradicijo

Na dogodku je spregovorila tudi županja Mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek, ki je poudarila moč povezovanja: "Danes na Ptuju praznujemo dvojno praznovanje – zgodbo podjetja, ki je zaznamovalo življenja številnih generacij, in simbol našega mesta, ki ga poznajo daleč preko naših meja. Perutnina Ptuj ni zgolj podjetje, ampak je del identitete Ptuja – z njo so rasle družine in z njo je Ptuj postal prepoznaven in močan."

Županja je v svojem govoru izpostavila tudi pomen Kurenta kot varuha in simbola mesta: "Kurent nosi v sebi dušo Ptuja. Je varuh dobrega, tisti, ki odganja vse slabo in kliče k nam blagostanje, veselje in novo življenje. Ko se ti dve zgodbi danes srečata v skulpturi kurenta, ki jo Perutnina podarja mestu, dobimo čudovito simbolno povezavo: industrija, ki hrani in zaposluje, se prepleta z obredom, ki varuje in povezuje. Oboje skupaj piše zgodbo Ptuja – mesta, ki zna črpati iz tradicije in graditi prihodnost."

Umetniško delo, ki združuje tradicijo in sodobnost

Skulptura, ki sta jo v bron ulila umetnika Tomaž Plavec in Dušan Fišer, temelji na podrobni študiji in sintezi del priznanih ptujskih umetnikov, Franceta Miheliča in Stojana Kerblerja.

"Za osnovo sva si izbrala dinamično, v plesu ujeto podobo kurenta, ki ga je v svojih grafikah upodabljal France Mihelič. Hkrati sva se zanašala na fotografije Stojana Kerblerja, ki so nama služile kot vodilo za realistični videz tradicionalne oprave," je pojasnil Tomaž Plavec. Končna podoba skulpture je stilizirana in modernistično poenostavljena. S svojo vsestransko zavitostjo ustvarja iluzijo gibanja in energije. Široko razprte roke pozdravljajo prišleke, medtem ko prst desne roke diskretno kaže proti mestu. Visoko dvignjena ježevka v levici simbolično poudarja poslanstvo Kurenta.


Naročnik oglasne vsebine je Perutnina Ptuj.

Perutnina Ptuj 120-letnica skulpura Kurenta
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256