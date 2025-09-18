Ob 120-letnici Perutnine Ptuj mesto dobiva novo umetniško pridobitev - skulpturo Kurenta

"Leto 2025 je za Perutnino Ptuj posebno. Praznujemo 120 let predanosti, razvoja in rasti – ne le podjetja, ampak tudi skupnosti, v kateri delujemo. Ob tej priložnosti smo želeli mestu nekaj vrniti v obliki trajnega simbola – nekaj, kar odseva srce in dušo Ptuja," je ob predaji dejal David Visenjak , podpredsednik za prodajo in marketing Skupine Perutnina Ptuj. "Kurent je idealen simbol, saj je zaščitni znak naše regije, prinašalec upanja in nove energije, in v marsičem ponazarja tudi vrednote Perutnine Ptuj – povezanost z lokalnim okoljem, vztrajnost in odprtost za prihodnost."

David Visenjak se je v svojem nagovoru posebej zahvalil Ani Milošič in Eli Tement , nekdanjima učenkama Osnovne šole Olge Meglič, ki sta z idejo o "polepšanju" krožišča na Ptuju spodbudili ta projekt. "Naj Kurent ob tej vstopni točki spominja vse, ki prihajajo v Ptuj, da prihajajo v mesto z dušo."

Na dogodku je spregovorila tudi županja Mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek, ki je poudarila moč povezovanja: "Danes na Ptuju praznujemo dvojno praznovanje – zgodbo podjetja, ki je zaznamovalo življenja številnih generacij, in simbol našega mesta, ki ga poznajo daleč preko naših meja. Perutnina Ptuj ni zgolj podjetje, ampak je del identitete Ptuja – z njo so rasle družine in z njo je Ptuj postal prepoznaven in močan."

Županja je v svojem govoru izpostavila tudi pomen Kurenta kot varuha in simbola mesta: "Kurent nosi v sebi dušo Ptuja. Je varuh dobrega, tisti, ki odganja vse slabo in kliče k nam blagostanje, veselje in novo življenje. Ko se ti dve zgodbi danes srečata v skulpturi kurenta, ki jo Perutnina podarja mestu, dobimo čudovito simbolno povezavo: industrija, ki hrani in zaposluje, se prepleta z obredom, ki varuje in povezuje. Oboje skupaj piše zgodbo Ptuja – mesta, ki zna črpati iz tradicije in graditi prihodnost."