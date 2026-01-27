Naslovnica
Slovenija

'Ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili 'ni šanse', da bi vsi lahko parkirali'

Ljubljana, 27. 01. 2026 13.37 pred 20 minutami 2 min branja 12

Avtor:
N.L. STA
Parkiranje v Štepanjskem naselju

Preurejen parkirni režim še naprej dviguje prah v ljubljanskem Štepanjskem naselju, kjer so redarji v zadnjih dneh odkrili vrsto prekrškov. Župan Zoran Janković se bo v četrtek sestal s stanovalci, ob čemer izpostavlja, da ob treh avtomobilih na stanovanje ni pogojev, da bi bilo prostora dovolj za vse. Treba bo spremeniti način življenja, je dejal.

Smisel spremenjenega režima parkiranja je, da ni dnevnih migrantov, je na redni tedenski novinarki konferenci pojasnil Janković. "A ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili 'ni šanse', da bi vsi lahko parkirali," je poudaril.

Po njegovih pojasnilih redarji na območju odstranjujejo vozila oz. izdajajo plačilne globe tistim, ki so parkirani na zelenicah, pločnikih, kolesarskih stezah ...

Tabla za parkiranje v Štepanjskem naselju
Tabla za parkiranje v Štepanjskem naselju
FOTO: Damjan Žibert

Župan prihaja v naselje

V četrtek se bo sestal s tamkajšnjimi prebivalci, kamor gre, kot je poudaril, mirne vesti.

Število zaznanih prekrškov se sicer manjša. Kot je izpostavil, so 19. januarja redarji izrekli 76 ukrepov, 66 vozil je bilo za odvoz, 11 so jih odpeljali, odkrili so 46 vozil z neplačano parkirnino. Dan pozneje so redarji izrekli 84 ukrepov, dan za tem 34, nato 16, sedem ...

"Ta ukrep nepravilno parkiranih vozil velja za celo Ljubljano. Tudi drugje odvažamo, samo tam ni toliko pritožb, ker odpeljemo po en avto ali pa dva," je izpostavil župan.

Naval na parkiriška pred trgovinami

Omejitev parkiranja oziroma zaračunavanje parkirnine na občinskih zemljiščih je po poročanju Dnevnika povzročilo efekt domin na okoliških parkiriščih. Še bolj se je povečala obremenjenost parkirišč pred trgovinami ob Litijski in na drugih zemljiščih v lasti lokalov in trgovin.

Zaradi vse bolj zasedenih parkiriščih se pritožujejo tudi stanovalci objektov, ki imajo lastna parkirišča. Stvar je postala tako huda, da v Bilečanski ulici razmišljajo o uvedbi zapornice, še navaja časnik.

Štepanjsko naselje parkiranje Zoran Janković Mestna občina Ljubljana promet

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
27. 01. 2026 14.07
Če gledamo matematiko je to KORUPCIJA PRVE KLASE. Namreč prodajaš dovolnice ljudem, katerim ne zagotavljaš prostora. Torej je to več kot kriminal. Vidimo, da BALKANSKA idelogija tam v Ljubljsni je prevladala. Zakaj hudiča gradijo če nimajo urejenih parkirnih prostorov. Poslušal sem, da gradijo dodatne bloke in nimajo urejeno nič. Potem pa se takšen BALKANC hvali kako je dobar bizmismen.Jaz vidim to prodajo dovolilnic za eno parkirno mesto in proda kar tri v tem, da bi si z tem manevrom opravičil službe v mestni občini in na drugih mestih. Zato popolnoma razumem te ljudi, kateri tudi plačajo davek od stanovanja vsako leto in vidimo, da se je denar pokradel. Kot ljudje rpavijo tudi vprašanje lastništva je iz strani OBČINE. Po tej logiki na zasebnih parcelah pobirajo davek v obliki plačila dovolilnic. To so zmožni bil isamo boljševiki in njihovi potomci.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
27. 01. 2026 14.07
Ti, ti otroci, ki živite pri starših in hodite v službe vsak s svojim avtom, ker si "nocete" kupiti "poceni stanovanja" stran od staršev, TI TI!!!! Če Zoran, VAŠARSKI župan reče, da boste spremenili način življenja, potem ga le upoševajte, tudi on je spremenil slog, od paprik in turšije je prešel direktno na kuverte, POLNE, da ne boste v zmoti. TI, TI!!!
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
27. 01. 2026 14.06
Zakaj bi kdorkoli rabil 2 avta, če živi v Ljubljani? Če imata oba službe zunaj Ljubljane, potem je za razmislit o selitvi. Če ima vsaj eden službo v Ljubljani, potem je tu LPP, BicikeLJ, taxi.... ni da ni.
Odgovori
0 0
SpamEx
27. 01. 2026 14.03
Kaj pa kaka pamena parkirišča že obstajajo? in zakaj ne?
Odgovori
+1
1 0
2mt8
27. 01. 2026 14.01
Pri balkanski mentaliteti bi stanovanje številka 76 zasedlo parking številka 23. Ni rešitve.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
27. 01. 2026 14.00
V Mariboru še ni takšnega problema, v turistični Ljubljani kjer mesto živi za turiste pa vidim težavo!
Odgovori
-1
0 1
SDS_je_poden
27. 01. 2026 14.03
Tudi v MB so težave z parkingi, ne zavajat.
Odgovori
0 0
2mt8
27. 01. 2026 14.00
Šerif pravi da lahko, saj proda kar 3 dovolilnice na 1 parkirno mesto. Če najdeš ali ne, je pa tvoj problem. Balkan rullzzz
Odgovori
0 0
klop12
27. 01. 2026 13.57
ok, zmenjen, vsi ven iz lj na podeželje. js sem prec za to. itak ne maram mest
Odgovori
+1
1 0
AFŽ
27. 01. 2026 13.57
a tile ljubljanski šerifi se zgledujejo po ICE
Odgovori
+1
1 0
Holy50
27. 01. 2026 13.55
Samo natolcevanje. Vseh 2200 stanovanj v naselju nima po 3 vozila.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
27. 01. 2026 13.54
Zakaj pa nimajo parkirišča urejena po številkah stanovanj? potem bi bilo kristalno jasno katero parkirišče je od koga
Odgovori
+2
2 0
