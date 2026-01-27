Smisel spremenjenega režima parkiranja je, da ni dnevnih migrantov, je na redni tedenski novinarki konferenci pojasnil Janković. "A ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili 'ni šanse', da bi vsi lahko parkirali," je poudaril. Po njegovih pojasnilih redarji na območju odstranjujejo vozila oz. izdajajo plačilne globe tistim, ki so parkirani na zelenicah, pločnikih, kolesarskih stezah ...

Tabla za parkiranje v Štepanjskem naselju FOTO: Damjan Žibert

Župan prihaja v naselje

V četrtek se bo sestal s tamkajšnjimi prebivalci, kamor gre, kot je poudaril, mirne vesti. Število zaznanih prekrškov se sicer manjša. Kot je izpostavil, so 19. januarja redarji izrekli 76 ukrepov, 66 vozil je bilo za odvoz, 11 so jih odpeljali, odkrili so 46 vozil z neplačano parkirnino. Dan pozneje so redarji izrekli 84 ukrepov, dan za tem 34, nato 16, sedem ... "Ta ukrep nepravilno parkiranih vozil velja za celo Ljubljano. Tudi drugje odvažamo, samo tam ni toliko pritožb, ker odpeljemo po en avto ali pa dva," je izpostavil župan.

Naval na parkiriška pred trgovinami