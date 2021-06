Ob 30-letnici bitke pri Trzinu odkrili kip padlega vojaka Edvarda Peperka

Predsednik republike Borut Pahor je v svojem nagovoru poudaril, da je tedanja enotnost ljudstva vrednostno središče naše nacije in spoznanje ter dokaz, da smo sposobni velikih dejanj, če delamo skupaj, če gradimo na tistem, kar nam je skupno, če znamo premoščati razlike, običajne za demokratično družbo, in imamo visoke cilje. To po predsednikovih besedah daje uteho in navdih za našo prihodnost, so sporočili iz urada predsednika republike.

"Naši otroci in njih otroci imajo svojo državo – imajo svojo domovino, ki ima mesto v mednarodni skupnosti. Je ugledna, ima izjemne možnosti za razvoj in vsem daje možnosti, da razvijamo svoje talente," je dejal. Ocenil je še, da Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, vsled izkušnje, ki smo jo imeli z osamosvajanjem in ustanovitvijo svoje države, na prihajajoče spremembe ne gledamo s strahom, marveč z velikim upanjem.