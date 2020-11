Pahor razmišlja o skupinski pomilostitvi starejših bolehnih zapornikov

Predsednik republike Borut Pahor ob prihajajoči 30. obletnici samostojne države razmišlja o skupinski pomilostitvi starejših bolehnih zapornikov, poroča časnik Dnevnik . Pahor meni, da je prihajajoče obeleževanje 30-letnice samostojnosti in neodvisnosti odlična priložnost za tak razmislek in morebitno odločitev za to.

Kozlovičeva pri tem Pahorjevemu predlogu sicer ne nasprotuje, a opozarja, da naj bi bilo med starejšimi in bolehnimi zaporniki precej takšnih, ki prestajajo daljše zaporne kazni zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter zoper spolno nedotakljivost. Pravosodno ministrstvo je tako naklonjeno predsednikovi ideji, a ob predpostavki, da se pri posamezniku skrbno preuči in upošteva težo kaznivega dejanja in druge relevantne okoliščine, če se na primer obtoženec lahko vrne v primerno socialno okolje, so za Dnevnik pojasnili na ministrstvu.

Na ministrstvu so obenem pojasnili, da je institut pomilostitve namenjen posameznim obsojencem, a je teh seveda lahko tudi več. Zakonodaja sicer pozna tudi postopek množične pomilostitve, amnestije, ki pa jo mora sprejeti državni zbor v obliki zakona. Ministrica za pravosodje v tem pogledu nima posebnih pooblastil, je pa članica vlade, ki lahko zakone predlaga. Z zakonom lahko poslanci nato določijo, katere skupine zapornikov bodo izpustili na prostost.

Pahor od vseh predsednik glede pomilostitev najbolj zadržan