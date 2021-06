Ob 30. obletnici začetka oboroženih spopadov v osamosvojitveni vojni tudi praznik slovenske policije

Prvi oboroženi boji so se vneli pred Ormožem, na Medvedjeku, v Rigoncah pri Dobovi, na Jezerskem, na cesti proti Šentilju, popoldne tega dne pa še pri Trzinu, kjer se je iz helikopterjev izkrcal desantni vod JLA, in na mejnem prehodu Holmec.

Takratne jugoslovanske oblasti se namreč niso strinjale z osamosvojitvijo Slovenije. Prve enote Jugoslovanske ljudske armade (JLA) so iz vojašnic krenile že nekaj ur potem, ko je na Trgu republike v Ljubljani 26. junija 1991 potekala osrednja proslava z razglasitvijo samostojnosti. Agresorjem so se uprle enote Teritorialne obrambe in policije. Prva protiletalska oklepna baterija JLA je državno mejo pri Metliki prestopila 27. junija ob 1.15, slovenske sile pa so jo zgodaj zjutraj ustavile pri Pogancih.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je pred dnevom državnosti in dnevom policije izpostavil, da je policija odigrala ključno vlogo na osamosvojitveni poti in da dan policije praznujejo kot "spomin in opomin na odločen spopad za mejni prehod Holmec leta 1991 in neomajno predanost komaj rojeni slovenski državi". "Svoje poslanstvo je policija takrat opravila z odliko in to svojo neomajno držo ohranja tudi danes," je prepričan Hojs.

Ob tem je dodal, da je slovenska policija že od sredine 19. stoletja "trdno zavezana zagotavljanju varnosti, spoštovanju zakonodaje in visoki profesionalnosti", policistke in policisti pa da imajo njegovo polno podporo. "Kot minister stojim za njimi," je pred dnevi še zagotovil minister.

Osrednja slovesnost ob dnevu policije in 30-letnici njenega delovanja v samostojni Sloveniji bo v ponedeljek ob 18. uri, na nekdanjem mednarodnem mejnem prehodu Holmec, blizu Raven na Koroškem. Slavnostni govornik bo predsednik republike Borut Pahor, udeležence pa bosta nagovorila tudi generalni direktor policije Anton Olaj in minister Hojs.