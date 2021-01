Ob 79. obletnici dražgoške bitke namesto množične prireditve polaganje vencev

"Upam, da bomo razumeli priložnost, ki nam jo daje letošnja 30-letnica države, da se povežemo in v času tega praznovanja nekako pozabimo ali za trenutek odstranimo razlike, ki so med nami, in da se spomnimo razlogov, zakaj smo skupaj, ker je med nami več tistega, kar nas povezuje, kot tistega, kar nas ločuje," je v izjavi medijem dejal Pahor.

Upa, da bo po tem, ko je praznik samostojnosti in enotnosti 26. decembra lani prinesel cepivo, ki pomeni začetek konca epidemiološke krize, letošnji dan državnosti 25. junija omogočil množično praznovanje 30. obletnice ustanovitve države. Pahor si želi, da bi se ob tem spomnili enotnosti slovenskega ljudstva in vseh tistih, ki so v različnih časih prispevali k osamosvojitvi Slovenije, vse od Maistrovih borcev do partizanov in veteranov, ki so branili samostojnost suverene Slovenije.

Kot je poudaril v Dražgošah, se je treba posebej spomniti tudi vseh žrtev, ki so pripomogle k slovenski samostojnosti vse od časa, ko je nastala ideja zedinjene Slovenije in ko so se generacije Slovencev borile za to, da so nastali pogoji za ustanovitev samostojne slovenske države. Pri tem je Pahor posebej spomnil na žrtve iz časa narodnoosvobodilnega gibanja.