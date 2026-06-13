Ob 81. obletnici osvoboditve taborišča Ljubelj opozorila o razraščanju vojn in avtokracije

V nagovoru je Nataša Posel opisala razmere, v katerih so med drugo svetovno vojno živeli in delali interniranci taborišča ob gradnji predora Ljubelj. Izpostavila pa je tudi izjemno solidarnost, ki so jo pokazali domačini, ko so jim kljub tveganjem pomagali preživeti.

Današnja komemoracija je ne le spomin in poklon, temveč tudi opomin. "Čeprav je mednarodna skupnost po vojni kričala nikoli več, je danes človečnost ponovno na preizkušnji," je dejala Poselova. Ocenila je, da je število vojnih konfliktov v svetu največje po drugi svetovni vojni.

"Mednarodna skupnost še vedno zgolj opazuje, kako Izrael nadaljuje z genocidom v Gazi in etničnim čiščenjem na Zahodnem bregu. Znova tudi danes genocid in etnično čiščenje podpirajo institucije, zakoni, industrija, podpirajo jih vlade, sporazumi in pogodbe ter mnogi navadni ljudje. Zavračamo, da se je tej podpori pridružila tudi slovenska vlada," je izpostavila direktorica Amnesty International Slovenije.

Navedla je podatek, da je število avtokratskih ureditev v svetu prvič po 20 letih preseglo število demokratičnih držav. "Žal se je tudi Slovenija v zadnji mednarodni analizi znašla na seznamu držav, ki so v procesu slabitve demokracije in drsijo v avtokracijo," je dejala. Ob tem je navedla več primerov avtoritarnih praks.

"Kot so se domačini na tem mestu z dejanji solidarnosti upirali okupaciji in vojni, se moramo tudi mi vsi upreti avtoritarnim praksam," je poudarila. Pozvala je k zaščiti javnega dobra, svobode izražanja, neodvisnosti medijev, javnega zdravstva in šolstva ter enakosti za vse.