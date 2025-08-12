Svetli način
Slovenija

'Ganga je posebna Ljubljančanka, ikona, zvezda in matriarhinja'

Ljubljana, 12. 08. 2025 14.58

STA , L.M.
Azijska slonica Ganga, ki je prva prebivalka in zvezda ljubljanskega živalskega vrta, je na svetovni dan slonov praznovala 50. rojstni dan. Ob jubileju je izšla posebna knjiga, v kateri je opisana njena življenjska zgodba vse od prihoda iz Indije leta 1977.

Vodja projekta Gangino leto v Živalskem vrtu Ljubljana Petra Vrh Vrazec je na današnji novinarski konferenci ob svetovnem dnevu slonov in Ganginem jubileju povedala, da želijo s praznovanjem opozoriti predvsem na ogroženost slonov v naravi in pomen njihovega varovanja.

Direktorica Živalskega vrta Ljubljana Barbara Mihelič je ob jubileju slonice dodala, da gre za izjemno žival. "Ganga je posebna Ljubljančanka, ikona, zvezda, zagotovo starosta, matriarhinja naše živalske zbirke, ki je za ljubezen do živali in varstvo slonov navdihnila mnoge," je povedala direktorica.

Slonica Ganga.
Slonica Ganga. FOTO: Bobo

Slavja se je udeležil tudi veleposlanik Indije Amit Narang, ki se je zahvalil vsem zaposlenim v živalskem vrtu, da skrbijo za slonico iz Indije. Ganga po njegovem mnenju namreč predstavlja več od posameznih držav, iz katere prihaja in kjer biva. "Zame je simbol naše skupne človečnosti in planeta, ki mu pripadamo in nam vsem pripada," je še dodal.

Ob dogodku, ki ga je označil za praznovanje ohranjanja našega planeta za vse naslednje generacije, je slonici Gangi izročil tudi rojstnodnevno darilo - nekaj lubenic in veliko žogo, s katero se bo lahko še vedno igriva slonica zabavala.

Rojstnodnevno darilo.
Rojstnodnevno darilo. FOTO: Bobo

Poleg tega so na okrogli mizi avtorji premierno predstavili knjigo z naslovom Ganga - 50 let ambasadorka slonov in ogroženega živalskega sveta. V njej so zbrani prispevki različnih oseb, povezanih z njeno življenjsko zgodbo, ozre pa se tudi na zgodovino slonov na slovenskem ozemlju in pomenu slonov v našem prostoru.

Po besedah sourednika knjige in dolgoletnega Ganginega oskrbnika Matije Ramšaka gre za edinstven dokument, ki ga ljubljanski živalski vrt še ni imel. "Knjiga predstavlja zakulisje ljudi, ki z Gango preživljamo največ časa, ter vse strokovne službe, ki kot ubran orkester sodelujejo za dobrobit vseh živali v živalskem vrtu," je dodal oskrbnik.

Pri nastanku knjige so sodelovali še glavna urednica Petra Vrh Vrazec, prvi Gangin veterinar in nekdanji strokovni vodja ZOO Ljubljana Tomaž Geršak, prvi Gangin oskrbnik Mitja Gorjan ter organizatorka prihoda Gange v Slovenijo Vanda Zavrl.

Komaj dve leti stara slonica je iz živalskega vrta Kanpur v Indiji novembra 1977 po dvajsetdnevni plovbi prispela v Slovenijo. V tem času je Ganga postala simbol živalskega vrta in ambasadorka ogroženih živalskih vrst. V živalskem vrtu so pojasnili, da je navezana na svoje oskrbnike, jim rada sledi in upošteva njihova navodila ter je kljub svojim letom zelo igriva, včasih tudi muhasta.

Slonica Ganga.
Slonica Ganga. FOTO: Bobo

Trenutno so njena življenjska zgodba, vsakdanja oskrba, treningi in sobivanje z ljudmi tudi slikovno predstavljeni na posebni fotografski izobraževalni razstavi na Gallusovem nabrežju v Ljubljani, ki je na ogled do 29. avgusta. Konec tedna se bo v živalskem vrtu odvilo še javno praznovanje s pestrim spremljevalnim programom.

Preberi še Slonica Ganga napovedala rezultate tekem, kaj se na Euru 2024 obeta Sloveniji?

Ganga je med drugim znana prerokovalka, lansko leto je naša ekipa v oddaji Vsi za naše!, kjer smo lahko vsak ponedeljek spoznavali naše nogometne reprezentante v nekoliko drugačni luči, pod drobnogled vzela tudi živali. Obiskali so ljubljanski živalski vrt in slonico Gango, ki je napovedala, kako se bo odvijal Euro 2024 v Nmečiji.

slonica Ganga knjiga 50 let živalski vrt
