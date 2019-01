Ob avtocesti v Arji vasi do poletja štirizvezdični hotel

Ste se med vožnjo po štajerski avtocesti spraševali, kaj se gradi tik ob izvozu za Žalec? Do poletja naj bi tam stal povsem nov hotel s štirimi zvezdicami, ki bo namenjen predvsem poslovnim in tranzitnim gostom. V prihodnje pa naj bi tam zraslo še več poslovnih prostorov, bencinski servis in lokali.

Žalski podjetnik Enes Draganović bo ob avtocesti Koper–Maribor v Arji vasi do poletja odprl nov štirizvezdični hotel A. V hotelu bo 48 sob, restavracija, konferenčna soba, wellness center in fitnes, je povedal vodja hotela Zoran Podkoritnik in dodal, da bo vrednost naložbe znana čez približno mesec dni.

Podkoritnik o višini naložbe namreč za zdaj ne more govoriti, saj so pravkar sredi naročila hotelske opreme, kar bo tudi velika postavka v končni vrednosti hotela. Hotel bo po njegovih pojasnilih namenjen predvsem poslovnim in tranzitnim gostom, ki jim bodo ponudili različne hotelske pakete.

