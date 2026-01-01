Naslovnica
Ob Bohinjskem jezeru ukradel spominsko ploščo

01. 01. 2026 12.18

Avtor:
Ne.M.
Bohinjsko jezero

Blejski policisti so obravnavali tatvino spominske plošče ob Bohinjskem jezeru. Občina Bohinj opozarja, da gre za poseg v kulturno in zgodovinsko dediščino, ter poziva občane in obiskovalce, da posredujejo morebitne informacije o storilcu.

Blejski policisti so v sredo okoli 12. ure obravnavali tatvino spominskega znamenja, ki je bilo nameščeno na eni izmed skal na območju Bohinjskega jezera, so sporočili iz PU Kranj. Po do sedaj zbranih podatkih je tatvino spominske kovinske plošče zgodovinskega pomena storilec izvršil v daljšem časovnem obdobju. Policisti še zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Neznanec je odtujil spominsko ploščo zadnjemu boju Jeseniško-bohinjskega odreda z okupatorjem.
Neznanec je odtujil spominsko ploščo zadnjemu boju Jeseniško-bohinjskega odreda z okupatorjem.
FOTO: Občina Bohinj

Občina je javnost obvestila, da je neznanec v dneh pred 27. decembrom odtujil spominsko ploščo zadnjemu boju Jeseniško-bohinjskega odreda z okupatorjem, ki je bila nameščena nasproti cerkvice sv. Janeza na Ribčevem Lazu.

"Na Občini Bohinj takšna dejanja strogo obsojamo, saj pomenijo poseg v skupno kulturno in zgodovinsko dediščino ter nespoštovanje spomina na pomembne dogodke iz naše preteklosti," so zapisali.

Občane in obiskovalce vljudno prosijo, da v primeru kakršnih koli opažanj ali informacij o sumljivem dogajanju na območju spomenika ali o morebitnih storilcih obvestijo Policijsko postajo Bled oziroma posredujejo informacije tudi Občini Bohinj.

Na ljubljanski urgenci brez počitka: poškodbe, alkohol, dve oživljanji

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
01. 01. 2026 12.53
Slovenija ima ogromno partizanskih spomenikov, zakaj se ne bi enkrat usedli in dogovorili kaj je bilo pozitivnega in kaj ne. Lažje bi živeli.
Odgovori
0 0
BroNo1
01. 01. 2026 12.51
Kaj folku pere v glavah?? Ne razumem
Odgovori
0 0
Uporabnik1935308
01. 01. 2026 12.51
Sedaj pa še po belih spomenikih, ovrednotiti se pa te zgodovine ne da. tudi tisti, ki so vrnili izdajalce nazaj, so in še vedo, kaj je res. Vera in Bog, tudi vas bo še teplo.
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
01. 01. 2026 12.49
janševiki na pohodu, ejga
Odgovori
+0
3 3
trac
01. 01. 2026 12.52
Tu je prej kdo drug.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
01. 01. 2026 12.47
Odločno proti rušenju spomenikov! Bi bilo pa treba na novo ovrednotiti dogodke v zgodovini.
Odgovori
-2
1 3
