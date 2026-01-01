Ob Bohinjskem jezeru ukradel spominsko ploščo

Blejski policisti so v sredo okoli 12. ure obravnavali tatvino spominskega znamenja, ki je bilo nameščeno na eni izmed skal na območju Bohinjskega jezera, so sporočili iz PU Kranj. Po do sedaj zbranih podatkih je tatvino spominske kovinske plošče zgodovinskega pomena storilec izvršil v daljšem časovnem obdobju. Policisti še zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Občina je javnost obvestila, da je neznanec v dneh pred 27. decembrom odtujil spominsko ploščo zadnjemu boju Jeseniško-bohinjskega odreda z okupatorjem, ki je bila nameščena nasproti cerkvice sv. Janeza na Ribčevem Lazu.

"Na Občini Bohinj takšna dejanja strogo obsojamo, saj pomenijo poseg v skupno kulturno in zgodovinsko dediščino ter nespoštovanje spomina na pomembne dogodke iz naše preteklosti," so zapisali.

Občane in obiskovalce vljudno prosijo, da v primeru kakršnih koli opažanj ali informacij o sumljivem dogajanju na območju spomenika ali o morebitnih storilcih obvestijo Policijsko postajo Bled oziroma posredujejo informacije tudi Občini Bohinj.