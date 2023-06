Ob Bohinjskem jezeru podaljšali obdobje višjih parkirnin

Spremembe glede parkiranja, ki so jih svetniki Občine Bohinj potrdili na majski seji občinskega sveta, so v veljavo stopile 8. junija letos, dodatno spremembo glede parkiranja na parkirišču Senožeta, kjer je postajališče za avtodome PZA, pa so svetniki potrdili na četrtkovi seji občinskega sveta.

Na tem parkirišču je prej veljalo, da je časovna omejitev parkiranja za avtodome do največ 12 ur, po četrtkovem sklepu pa je to podaljšano na do 24 ur. V tem primeru pa morajo turisti obvezno plačati turistično takso, opravi se tudi prijava gosta. Prej za postanek do 12 ur ni bilo treba plačati turistične takse, je pojasnil župan Občine Bohinj Jože Sodja. Cena na tem parkirišču kljub časovnem podaljšanju ostaja enaka, to je 20 evrov za 24 ur, prej je bilo 20 evrov za 12 ur.