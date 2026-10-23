Ob božičnici še 2500 evrov nagrade za poslovno uspešnost

740 zakonsko določenih evrov bodo letos dobili zaposleni v Hoferju in Pošti Slovenije. Bolj radodarno bo podjetje Belektron, ki se ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi in ki bo zaposlenim poleg obveznih 740 evrov izplačalo še dodatnih 2500 evrov nagrade za poslovno uspešnost.

Tradicionalno sicer za najradodarnejša podjetja veljajo farmacevtska, tehnološka in infrastrukturna podjetja. Bolj konkretno so med največkrat omenjenimi rekorderji Datalab, Krka, Novartis in Lek.

V Datalabu so skupna decembrska izplačila zaposlenim lani denimo presegla 14 tisoč evrov bruto, medtem ko so se nagrade v Krki, Novartisu in Leku gibale okoli oziroma nad mejo 2000 evrov bruto.

Med podjetja z nadpovprečnimi izplačili se redno uvrščajo tudi Telekom Slovenije, Luka Koper ter nekatera podjetja iz bančnega, zavarovalniškega in energetskega sektorja.

Za primer – v Telekomu so lani decembra zaposlenim skupno izplačali dobrih 2500 evrov.

Višjega skupnega izplačila so se razveselili tudi zaposleni na Darsu, ki so poleg plače prejeli še skoraj tri dodatne tisočake.

Ali bodo izplačali več od zakonsko določenih 740 evrov, večina podjetij, s katerimi smo danes stopili v stik, še ne ve; predvidoma bodo imeli bolj jasne zneske določene po drugi polovici novembra.