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Slovenija

Ob božičnici še 2500 evrov nagrade za poslovno uspešnost

Ljubljana, 23. 10. 2026 20.35 pred 35 minutami 1 min branja 9

Avtor:
Danica Jovanović
Božičnica

Božičnica bo tudi letos obvezna, dobili jo bodo tako zaposleni v javnem kot v zasebnem sektorju. Zakonsko določena božičnica bo znašala 740 evrov, nekatera podjetja pa že napovedujejo dodatne nagrade za poslovno uspešnost, zato bodo končni zneski ponekod tudi občutno višji.

740 zakonsko določenih evrov bodo letos dobili zaposleni v Hoferju in Pošti Slovenije. Bolj radodarno bo podjetje Belektron, ki se ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi in ki bo zaposlenim poleg obveznih 740 evrov izplačalo še dodatnih 2500 evrov nagrade za poslovno uspešnost.

Tradicionalno sicer za najradodarnejša podjetja veljajo farmacevtska, tehnološka in infrastrukturna podjetja. Bolj konkretno so med največkrat omenjenimi rekorderji Datalab, Krka, Novartis in Lek.

V Datalabu so skupna decembrska izplačila zaposlenim lani denimo presegla 14 tisoč evrov bruto, medtem ko so se nagrade v Krki, Novartisu in Leku gibale okoli oziroma nad mejo 2000 evrov bruto.

Med podjetja z nadpovprečnimi izplačili se redno uvrščajo tudi Telekom Slovenije, Luka Koper ter nekatera podjetja iz bančnega, zavarovalniškega in energetskega sektorja.

Za primer – v Telekomu so lani decembra zaposlenim skupno izplačali dobrih 2500 evrov.

Višjega skupnega izplačila so se razveselili tudi zaposleni na Darsu, ki so poleg plače prejeli še skoraj tri dodatne tisočake.

Ali bodo izplačali več od zakonsko določenih 740 evrov, večina podjetij, s katerimi smo danes stopili v stik, še ne ve; predvidoma bodo imeli bolj jasne zneske določene po drugi polovici novembra.

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KOMENTARJI9

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HardKore
23. 10. 2026 21.10
Bolj radodarno bo podjetje Belektron, ki se ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi.... prodajajo meglo in si talajo bonbončke 👏👏👏
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+1
1 0
Potouceni kramoh
23. 10. 2026 20.57
Bolj ko te lupijo s cenami njihovih storitev in izdelkov višje poslovne uspešnosti in božičnice imajo.
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+8
8 0
Stojadina-sportiva
23. 10. 2026 21.02
Storitve pa vsako leto slabše...
Odgovori
+3
3 0
debata1
23. 10. 2026 20.57
Upokojencem pa 20 € na mizernih 150€ in se to vsem enako ne glede na višino pokojnine!!! Vsaj pokojninam pod pragom revščine bi lahko namenili vec!!!!Sramota od prejšnje in sedanje vlade!!!!
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+3
3 0
Misanthrope
23. 10. 2026 20.54
Podjetje v katerem delam je res zelo zelo uspešno. Božičnica bo vseeno minimalna, če ne bi bila obvezna pa ne bi dobili nič. Pa naj razume kdor more.
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+4
5 1
Bbcc12
23. 10. 2026 20.58
Zato tudi je obvezna. Golob in Mesec vesta da smo balkan. Zato ta varovalka.
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+0
2 2
zani10
23. 10. 2026 20.42
Zato se pa danes bolj splaca iti v sluzbo kot pa imeti svoj s.p
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+7
7 0
rasturator
23. 10. 2026 20.52
Nič narobe.
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+1
1 0
Paradox
23. 10. 2026 21.02
Kakor za koga; za 4 mesece dela sem dobil 21k €, tako da mesečna plača in ena božičnica mi niti blizu ne pridejo.
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-1
0 1
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