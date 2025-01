Ob burnem dogajanju glede omrežnin se je zaiskrilo med Golobom in Kumrom

Višje omrežnine so seveda ob razburjenju pri ljudeh razburkale tudi politiko. Ker Agencija vztraja pri zastavljenem sistemu, je premier člane sveta Agencije pozval k odstopu. Trije so to storili, trije ne.

Zato je bil ta teden načrt, da vlada njihovo razrešitev predlaga poslancem. A ko se je oglasila še Evropska komisija, da budno spremlja spoštovanje neodvisnosti agencije, je neuradno prišlo do različnih pogledov o naslednjem koraku: premier naj bi še vedno pričakoval predlog za razrešitev, in to na četrtkovi seji vlade, minister Kumer pa naj bi zagovarjal, da se Evropski komisiji najprej predstavi vladno plat zgodbe, saj da je doslej v Bruslju niso slišali. Tudi povišani toni naj bi bili, pa menda tudi prekinitev vladne seje, a pod črto: prevladal naj bi Kumrov predlog, premier pa je to na koncu sprejel.

A kljub različnim pogledom in burni razpravi namigi, da bi minister razmišljal o odstopu ali obratno, premier o zamenjavi ministra, to po naših informacijah vsaj v tem trenutku ne drži.