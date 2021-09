Ob cepljenju v Celju tudi brezplačne vstopnice za ogled rokometnih tekem

"Zaupamo strokovnjakom in z Zdravstvenim domom Celje že ves čas epidemije odlično sodelujemo. Zato je velika večina naših igralcev in osebja prve ekipe ter klubskih delavcev že cepljena, k temu pa vabimo vse tiste, ki še niste. Seveda za obisk tekem še vedno velja tudi možnost testiranja, ki ga v tem mesecu prav tako opravljajo v Cepilnem centru Celje v Zlatorogu, a je to seveda potrebno pred vsakim dogodkom," je spodbudno gesto celjskega rokometnega kluba opisal Rok Plankelj , direktor RK Celje Pivovarna Laško.

Brezplačno cepljenje proti covidu-19 poteka v Cepilnem centru ZD Celje v Dvorani Zlatorog. Cepljenje proti covidu-19 je možno samo z osebnim dokumentom s fotografijo in kartico zdravstvenega zavarovanja. Če oseba zahtevanih dokumentov nima s seboj, cepljenje ni možno. V cepilnem centru Celje je mogoče cepljenje brez naročanja s cepivi, ki so objavljena na posamezni dan cepljenja. Naročeni pacienti imajo prednost pred nenaročenimi. Urnik cepljenja in vse ostale informacije o cepljenju so ažurno objavljeni na spletni strani ZD Celje, so sporočili iz celjskega cepilnega centra.