Ob čiščenju Drave potapljači iz reke potegnili tudi slovensko zastavo

Ob svetovnem dnevu okolja so se potapljači v Mariboru že osemindvajsetič podali v reko Dravo in iz nje odstranjevali vse, kar vanjo ne sodi. Hkrati je akcija potekala tudi na Ptuju in v hrvaškem Varaždinu. Našli so od nakupovalnih vozičkov, do košev in slovenske zastave. Lani so iz reke potegnili celo srednjeveško najdbo, ki je obogatila zbirko mariborskega Pokrajinskega muzeja.