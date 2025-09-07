Na štajerski avtocesti gorelo vozilo, ostaja zastoj

Na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo predvidoma do ponedeljka do 5. ure promet potekal po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Med tednom bo promet ponovno urejen po dveh pasovih v vsako smer, navaja prometnoinformacijski center za državne ceste.

Štajerska avtocesta je bila zaradi gorečega vozila zaprta med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Ponovno so jo odprli. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Slovensko Bistrico in Celjem.

Na delu štajerske avtoceste med Šentjakobom in Domžalami v obe smeri ter med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani pa bo promet po enem pasu potekal predvidoma še danes do 20. ure. Zaprt je tudi izvoz Domžale proti Ljubljani. V smeri Ljubljane je kolona vozil trenutno dolga nekaj manj kot štiri kilometre, v smeri Celja pa dobra dva kilometra. Zamuda v smeri Ljubljane je okoli 15 minut, v smeri Celja okoli 10 minut.