Slovenija

Na štajerski avtocesti gorelo vozilo, ostaja zastoj

Ljubljana, 07. 09. 2025 12.49 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
24

Na štajerski avtocesti je gorelo vozilo, zato so jo zaprli. Po ponovnem odprtju avtoceste ostajajo zastoji ob delovnih zaporah med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi proti Ljubljani ter med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri.

Na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo predvidoma do ponedeljka do 5. ure promet potekal po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Med tednom bo promet ponovno urejen po dveh pasovih v vsako smer, navaja prometnoinformacijski center za državne ceste.

Štajerska avtocesta je bila zaradi gorečega vozila zaprta med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Ponovno so jo odprli. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Slovensko Bistrico in Celjem.

Na delu štajerske avtoceste med Šentjakobom in Domžalami v obe smeri ter med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani pa bo promet po enem pasu potekal predvidoma še danes do 20. ure. Zaprt je tudi izvoz Domžale proti Ljubljani. V smeri Ljubljane je kolona vozil trenutno dolga nekaj manj kot štiri kilometre, v smeri Celja pa dobra dva kilometra. Zamuda v smeri Ljubljane je okoli 15 minut, v smeri Celja okoli 10 minut.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do zastoja je prišlo tudi na zahodni ljubljanski obvoznici pri priključku Brdo v smeri Kosez zaradi nesreče, zaradi katere je zaprt prehitevalni pas.

Vozila stojijo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je trenutno dolga en kilometer.

Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.

