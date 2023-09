Rumeno vremensko opozorilo: ob deževju bodo naraščali vodotoki

Arso je rumeno vremensko opozorilo za jugozahod države za danes nekje do 15. ure izdal zaradi napovedanega deževja, močnejšega vetra in možnih krajevnih neviht. Za severozahod države pa je za danes izdal rumeno opozorilo do večera zaradi močnejšega vetra. Za petek in soboto je rumeno vremensko opozorilo izdano za celotno državo.

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov je Arso izdal tudi posebno vremensko napoved za območja Gorenjske, Savinjske in Koroške, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na območju Savinjske in Koroške regije lahko danes pade do okoli pet milimetrov, na Gorenjskem pa krajevno lahko okoli 20 milimetrov padavin. V petek bodo krajevne padavine pogostejše popoldne in zvečer, padlo bo večinoma med pet in 15 milimetrov padavin.

Najbolj mokra bo sobota

Tudi v soboto bo oblačno in deževno, nastajale bodo nevihte, možni bodo kratkotrajni krajevni nalivi. Na območju Savinjske in Koroške regije bo lahko padlo od 20 do 40 milimetrov, krajevno lahko ob nalivih tudi okoli 60 milimetrov padavin. Na Gorenjskem bo padavin manj, predvidoma od 10 do 20 milimetrov.

V nedeljo bo še pretežno oblačno in tudi že deloma deževno. Vse dni od danes do nedelje bo tudi vetrovno. Od ponedeljka pa nas po napovedih meteorologov čaka več suhih in sončnih dni. Spet bo tudi topleje, saj bo čez dan okoli 25 stopinj Celzija.

Naraščanje manjših rek in hudourniških vodotokov

Ob padavinah bodo danes čez dan reke v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji začele naraščati, naraščale bodo predvsem manjše reke in hudourniški vodotoki, navaja današnje hidrološko poročilo Arsa. Večje reke na tem območju ter reke v vzhodni polovici Slovenije bodo še ohranjale ustaljeno vodnatost.