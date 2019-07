Ob dežju konec tedna niso zaznali onesnaženja vode Rižane

"Zaznan je bil nekoliko povišan vodostaj Rižane in vode v vodnjakih, ni pa bilo zaznano onesnaženje na nobeni lokaciji monitoringa vode (vodnjaki, podtalnica, izvir Rižane). Rižanski vodovod je pripravljen, da ob zaznanju onesnaženja takoj zapre dotok vode v vodovodni sistem in prebivalcem dobavlja vodo iz drugih virov (Istrski vodovod)," so o razmerah po dežju konec tedna v sporočilu zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Na kraju nesreče ob dežju ni bilo zaznanega dodatnega pronicanja vode v tla. Ob pregledu jame Podračje ni bilo najdenih sledov kerozina, so dodali.

Georadarske meritve na kraju nesreče kažejo območja, kjer se nahaja tekočina – voda ali kerozin – v razpršenem stanju, lahko pa odboj odraža tudi bolj homogen del apnenca. "Vsa ta območja se nahajajo nad večjimi sistemi razpok, zato je najverjetnejša razlaga, da gre za dele prepojene s tekočino (voda, ali kerozin, ali oboje), ki se nadaljujejo tudi v globlje ležeče sisteme razpok, česar pa z meritvami ni mogoče zaznati," pravijo v agenciji.