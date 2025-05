Ob dnevu družin znova pozivi k ureditvi področja psihoterapije

Spomnili so, da na ljubljanski univerzi že več kot 20 let izvajajo izobraževanje iz družinske (psiho)terapije, ki ga je do danes zaključilo okrog 500 študentov, od tega pa jih skoraj polovica izvaja psihoterapijo. "Gre za terapevte, ki niso zrasli čez noč – temveč skozi dolgotrajen proces učenja, refleksije in zorenja," so pojasnili družinski terapevti.

Prav tako so poudarili, da družinske stiske niso tehnična napaka sistema, temveč posledica odnosne dinamike, izkušenj, razvojnih okoliščin, preteklih ran in dednih vzorcev, ki jih prinesemo s seboj.

Predstavniki družinskih terapevtov so ob mednarodnem dnevu družine ponovno spomnili na zakon o psihoterapiji. "Družinska terapija ne zdravi le posameznikov, ampak povezuje ljudi v tiste odnose, kjer se začne okrevanje," so zapisali v izjavi za javnost.

Generalna skupščina Združenih narodov je 15. maj razglasila za mednarodni dan družin leta 1993, da poudari pomen, ki ga imajo prizadevanja in vlaganja na področju družin. Tema letošnjega mednarodnega dne so politike, osredotočene na družino, za trajnostni razvoj: proti drugemu svetovnemu vrhu za družbeni razvoj.

Kot opozarjajo, vse več ljudi išče pomoč, dostop do psihoterapije pa v Sloveniji ostaja nereguliran in omejen. "Sistemska podhranjenost zdravstva, predolge čakalne dobe in ozkost nekaterih institucionalnih pristopov pogosto pomenijo, da ljudje prej doživijo odpust kot odnos."

Zakon o psihoterapiji, ki je trenutno v parlamentarni proceduri, po njihovi oceni zaradi realnosti slovenske družbe ni idealen, a prinaša nujno potrebne spremembe. "Zakon ne pomeni, da bodo vsi terapevti postali enaki – pomeni pa, da bodo vsi deležni minimalnih, enakih standardov kakovosti in odgovornosti. To je dobro za stroko. In nujno za ljudi."

Zdravstvena stroka s področja duševnega zdravja, torej psihiatrije, klinične psihologije in pedopsihiatrije, je medtem do predloga zakona kritična. Pristojne so v pozivu, ki ga je podpisalo več kot 2600 ljudi, pozvali, naj predlog umaknejo iz procedure. Menijo, da v zdravstvo uvaja pristope, ki lahko bolnikom škodijo.