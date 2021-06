Ob dnevu državnosti poleg uradne tudi alternativna proslava

Proslava ob letošnji 30-letnici dneva državnosti bo tudi letos delila, namesto da bi združevala. Medtem ko bo osrednja državna proslava potekala na Kongresnem trgu, bo t. i. protestna ljudska skupščina alternativno proslavo organizirala na Prešernovem trgu. "Državna proslava ni naša proslava. Ni proslava za ljudi," so dejali in napovedali, da bodo "znova izrazili kritiko trenutnega stanja, predstavili vizijo prihodnosti ter složni zavzeli ulice in trge".

Osrednja državna proslava ob 30. obletnici slovenske državnosti in obeležba prevzema predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije bo na Trgu republike potekala v petek ob 21. uri. Osrednji govornik bo predsednik republike Borut Pahor, je zapisano na vladni spletni strani.

icon-expand Lanska osrednja proslava ob dnevu državnosti.

"Državna proslava ni naša proslava. Ni proslava za ljudi," pa so poudarili v Protestni ljudski skupščini. "In kot je zastavljena – z Janezom Janšo, njegovo fašistično politiko in njegovimi pajdaši – ne predstavlja ničesar, kar bi želeli proslavljati," so dejali in napovedali alternativno proslavo, Praznik ljudstva, ki bo ob 19. uri potekala na Prešernovem trgu. Po njihovem mnenju bo državna proslava predstavljala zgolj interese in zasedbo ozke politične elite. "Tja bodo prišli predvsem Janševi pajdaši, saj je že po naboru povabljenih jasno, da gre predvsem za željo po širjenju politične agende ekstremne desnice in fašističnih tendenc znotraj EU," so zapisali. Po naših informacijah naj bi se prireditve udeležili tudi madžarski premier Viktor Orban, hrvaški premier Andrej Plenković in avstrijski kancler Sebastian Kurz.

V Protestni ljudski skupščini so kot problematično izpostavili še, "da je osrednjo vlogo na državni proslavi dobila Cerkev, ki pri osamosvojitvi Slovenije ali njeni viziji ni imela nikakršne ključne vloge". Po njihovem mnenju gre torej za vsiljevanje vere, "za vmešavanje vere v politiko, v katero ta – tudi po ustavi – absolutno ne sodi". Menijo še, da je po dobrem letu vlade Janeza Janše več kot jasno, da "njegova politika temelji na širjenju sovraštva, razdora in žalitev", in ravno zato bodo v petek spet na ulicah. "Skupaj bomo izrazili kritiko trenutnega stanja, predstavili vizijo prihodnosti ter složni zavzeli ulice in trge," so dodali.

icon-expand Slovenska zastava FOTO: Shutterstock

Protestno ljudsko skupščino, na kateri je sodelovalo okoli 3000 ljudi, so organizirali že lani. Poglavitna priporočila, zahteve in pobude so zbrali v knjižici "Smernice Protestne ljudske skupščine", ki predstavlja vizijo Slovenije, v kateri imajo "ljudje in okolje prednost pred kapitalom in korupcijo". Na petkovi proslavi nameravajo razdeliti več kot 10.000 izvodov te knjižice. Na proslavi na Prešernovem trgu bodo obiskovalce nagovorili predstavnice in predstavniki akademske sfere, sindikatov, veteranov boja za Slovenijo iz leta 1991, študentov, medijev, okoljevarstvenih organizacij, ženskih kolektivov, kulturnikov, izbrisanih in tako naprej. Pripravili so tudi kulturni program – nastopile bodo Kombinatke, Pantaloons, Zborke, Nikolovski, Jani Kovačič, Zoran Predin in drugi.

Tudi sindikalne centrale se bodo zaradi odnosa vlade do socialnega partnerstva udeležile petkovega protesta. Kot pravijo, je njihova zahteva jasna: biti enakovreden socialni partner, ki se v socialnem dialogu dogovarja, usklajuje in pogaja o ustreznih rešitvah. Ob nadaljnjem zavračanju dialoga so jeseni možni tudi sindikalni protesti.