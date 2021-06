Ob dnevu državnosti v Vrhpolju tradicionalna slovesnost

Janša se je spomnil na dogodke pred 30 leti in dejal, da smo takrat Slovenci v glavnem zmagali s pametjo. "Kjer smo vedeli, da ne smemo popuščati, nismo popuščali, kjer smo vedeli, da se je treba pogajati, smo se pogajali, kjer je bilo treba storiti korak nazaj, smo naredili korak nazaj," je dejal. Na koncu smo prevladali in če bomo enako postopali v prihodnosti, se nam po njegovih besedah ni treba bati za Slovenijo.

Čase pred 30 leti je označil za izjemno zahtevne. Takrat nas ni praktično nihče poznal, razen naših rojakov, ki so nas edini podprli po vseh celinah in vseh evropskih državah, je spomnil in nadaljeval, da pa v teh dneh ni države, ki ne bi vedela, da Slovenija praznuje 30. obletnico. "Naši rojaki in diplomati po svetu nam pošiljajo fotografije najpomembnejših objektov v njihovih državah, ki so obarvani v barve slovenske zastave," je dejal.

Prireditev v počastitev spomina na dogodke v času osamosvojitve Slovenije v Vrhpolju, kjer so 26. junija 1991 domačini zaustavili tanke, ki so v vojni za Slovenijo prodirali iz notranjosti proti italijanski meji, tradicionalno pripravljajo vsako leto.

Začela se je z mašo za domovino na prostem ob tamkajšnji cerkvi, ki jo je daroval koprski škof Jurij Bizjak. Zbrane je pozdravil vipavski župan Goran Kodelja, na kulturno obarvani prireditvi je sodelovala tudi častna četa slovenske vojske z dvigom slovenske zastave.

Prireditev se tradicionalno imenuje Ponosni na Vrhpolje - osamosvojitveni dogodki dan prej. Neoboroženi Vrhpoljci, ki sicer pohoda tankov niso mogli preprečiti, so se namreč dan pred uradnim začetkom vojne kot prvi odločno uprli agresiji.