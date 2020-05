Ob dnevu Slovenske vojske znova pozivi h kadrovski krepitvi

Letos zaradi omejevalnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa ni večje prireditve, so pa na dveh lokacijah pripravili slovesnosti z nekaj nagovori in s podelitvijo priznanj in činov. Ministra za obrambo Mateja Tonina in načelnika Roberta Glavaša je v predsedniški palači gostil tudi predsednik republike Borut Pahor . Slovesnosti se je udeležil tudi premier Janez Janša .

Pahor je ob "njihovem in našem skupnem prazniku" čestital vsem pripadnicam in pripadnikom SV in jim izrazil iskreno zahvalo. Ne glede na oceno pripravljenosti SV in na pomanjkljivosti, s katerimi se sooča, je Pahor "absolutno prepričan, da se lahko v celoti zanesemo na bojni karakter naše vojske".

Predsednik republike je ob tem izrazil pomen državnosti za nadaljnji razvoj. Svet se spreminja in okrepiti je treba vse elemente naše državnosti, vključno z varnostnim sistemom in Slovensko vojsko kot njenim vojaškim stebrom, da bomo lahko kot suverena država sunke nekaterih pričakovanih sprememb v globalnem svetu znova izkoristili v prid naših narodnih in državnih stremljenj, je poudaril vrhovni poveljnik obrambnih sil.

Minister Tonin je med drugim napovedal, da si bo prizadeval za izvedbo investicij v sodobno opremo, izboljšanje vojaške infrastrukture, začeli pa so že s kampanjo za pridobivanje "zagnanih fantov in deklet v vrste Slovenske vojske". Obenem pa bo Tonin pozornost posvečal ureditvi statusa vojaka po 45. letu.

Načelnik Generalštaba SV Glavaš pa je izpostavil, da se danes soočamo z novimi, drugačnimi izzivi in z nevidnim nasprotnikom. V SV sicer niso imeli večjega števila obolelih s covidom-19, k temu pa je po njegovih besedah pripomoglo odgovorno ravnanje, spoštovanje sprejetih ukrepov ter red in disciplina, pa tudi zavedanje, da se to, kar se je zgodilo drugim, lahko zgodi tudi njim.

Sicer pa je SV na vseh področjih dela v zadnjih 29 letih po njegovi oceni znala pokazati veliko mero domoljubja, strokovnosti, odgovornosti in pripravljenosti pomagati. S tem pa so prispevali k ugledu in zaupanju v Slovensko vojsko tako v domačem kot v mednarodnem okolju. Se je pa ob tej priložnosti zavzel za predvidljivo in zadostno vlaganje v kadre, znanje, oborožitev, opremo, vzdržljivost in pripravljenost.

Janša o pomembnosti zgodovinskega dogodka

"Upor domoljubov zoper razorožitev in nastanek Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) sta tisto seme, iz katerega je po ustavnih spremembah jeseni 1990, po plebiscitu in sprejetju ustrezne zakonodaje v slovenski skupščini, nastala Slovenska vojska. Oborožena obrambna sila naroda, ki se je ob agresiji JLA junija 1991 zoperstavila vojaško mnogo močnejšemu sovražniku in v vojni za Slovenijo prevladala,"je zapisal Janša ter izrekel hvaležnost za pogum in žrtve pripadnikov MSNZ ter Teritorialne obrambe.