Ob dnevu veteranov tokrat le spletni nagovori in polaganje vencev

Letošnja obeležitev dneva veteranov bo zagotovo drugačna, saj ukrepi za preprečevanje koronavirusa ne omogočajo tradicionalne prireditve na Geometričnem središču Slovenije v Vačah pri Litiji.

So pa v zvezi skupaj z Združenjem Sever pripravili videoposnetek z nagovoroma predsednika zveze Ladislava Lipiča in predsednika združenja Tomaža Časa, ki je od sobote zvečer na voljo na spletni strani in na Facebook strani zveze veteranov.