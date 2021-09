Ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini Zorčič o pomenu povezovanja Slovencev

"Današnji državni praznik je priložnost za utrjevanje zavesti o tem, da življenje v skupni državi od vseh nas terja tudi veliko odgovornosti in medsebojnega razumevanja, ne glede na to, v katerem oddaljenem kotičku naše prelepe dežele živimo in kakšno politiko zagovarjamo," je predsednik državnega zbora Igor Zorčič izpostavil v poslanici.

Kot je še poudaril, so Primorke in Primorci s svojo vztrajnostjo in upornostjo večkrat pomembno prispevali k razvoju dogodkov, ki so odločilno vplivali na slovensko zgodovino. "Nikoli se niso sprijaznili s prepovedjo uporabe slovenskega jezika, z zapiranjem slovenskih šol in društev, nenazadnje s požigom Narodnega doma. Nasprotno, to je dodatno podžgalo njihovo narodno zavest."