Ob dnevu žena tudi protesti: Nočem cvetlice, daj mi delavske pravice!

Inštitut 8. marec opozarja, da so napadi na ženske vse bolj siloviti. V okviru kampanje za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, ki je postala gibanje vseh držav EU, bodo tudi ob letošnjem mednarodnem dnevu zbirali podpise.

Na Inštitutu za proučevanje enakosti spolov vidijo 8. marec kot priložnost za opozorila o vsakdanjosti seksizma, prav tako pa tudi za iskanje načinov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in za zmanjševanje posledic draginje pri starejših ženskah.

"Namen protesta je bil izpostaviti problem feminiziranosti poklicev v sektorjih, kot so vzgoja in varstvo otrok, zdravstvena oskrba in nega, skrb za starejše, živilsko-predelovalna in tekstilna industrija, maloprodaja, kuhanje in čiščenje. Vse to so poklici, ki jih potrebujemo za reprodukcijo delovne sile in družbe. Vsi mi bomo tekom življenja potrebovali vrtec, zdravstveno oskrbo, šolo, dom za starejše, nego ali asistenco. Kamorkoli se v teh sektorjih obrnemo, naletimo na katastrofalne delovne pogoje, sramotno nizke plače in preobremenjenost kadra," so poudarili.

Društvo SOS telefon pa je spomnilo zlasti, da letos mineva 30 let od sprejetja pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje. Ta dokument po njihovih besedah ostaja najbolj napreden in najširše podprt globalni načrt za pravice žensk in deklet.

Med drugim so zahtevali višje plače in izboljšanje delovnih pogojev za delavstvo v feminiziranih poklicih; trajen sistemski vir financiranja za domove za starejše; okrepitev sistema javnih vrtcev ter znižanje plačila in povečanje njihove dostopnosti in podružbljanje in samoupravljanje sistema javnih storitev.

"Po naših ocenah se protesta udeležilo okoli 700 ljudi, dijakinj in dijakov, študentk in študentov, upokojenk in upokojencev," so še dodali v društvu.

Skupina Socialistrski bralni krožek pa je protestni shod organizirala v Kopru pod geslom Če me stavkamo, svet stoji!.

Prav tako dejavne bodo predstavnice Amnesty International Slovenije. V Ljubljani in Mariboru bodo opozorile na neenakost med spoli in na spomenike obesile table, ki bodo sporočale, kako vseprisotna je nevidnost žensk.

Generalna skupščina ZN je leta 1977 z resolucijo določila 8. marec kot mednarodni dan žensk. Na ta dan leta 1857 so v New Yorku ženske, zaposlene v tekstilni industriji, protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim mezdam.

Čestitke ob 8. marcu tudi iz vrst politike

Čestitke ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, prihajajo tudi iz vrst politike. "Naj bo 8. marec vsak dan," sporočajo iz koalicijskih strank Gibanje Svoboda in Levica, kjer opozarjajo, da se je treba za pravice žensk boriti vsak dan.

V Gibanju Svoboda opozarjajo, da pravice žensk niso sezonska tema, enakost, spoštovanje in priložnosti pa da ne smejo biti le praznične geste. "Naj bo vsak dan 8. marec. Dan, ko ženske niso le pohvaljene, ampak enakovredno slišane. Dan, ko niso le občudovane, ampak enako plačane. Dan, ko ne rabijo biti dvakrat boljše, da bi bile obravnavane enako," so zapisali v čestitki.

Temu se pridružujejo tudi v Levici. Po besedah koordinatorice Levice in ministrice za kulturo Aste Vrečko svet dokazuje, da se moramo za pravice žensk boriti vsak dan in vedno znova. Opozarja, da sta kljub formalni enakopravnosti družbena vloga žensk in njihovo dojemanje v vsakdanjem življenju, na družbenih omrežjih in v medijih pogosto še vedno neenaka. Spomnila je, da vsak dan lahko beremo o fizičnem, psihičnem in spolnem nasilju ter o zlorabah nad deklicami in ženskami, po svetu pa se ponovno postavljajo pod vprašaj reproduktivne pravice. Kot je poudarila, so ženske v vseh družbah bolj socialno ogrožena skupina in še vedno glavne nosilke skrbstvenega dela za gospodinjstvo, otroke in ostarele starše.

"Boriti se moramo za družbo, kjer bo vsaka deklica imela možnosti odrasti v močno žensko in se nobena ženska ne bo več bala spregovoriti, priti domov ali hoditi sama. Ne smemo si dovoliti, da nam vrednosti o nas samih pripisujejo drugi glede na naš videz, starost ali socialni status," je poudarila Vrečkova.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je v poslanici izrazil nasprotovanje vračanju k zastarelim družbenim normam, ki ženskam omejujejo svobodo izbire. Podobno se je tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac v poslanici zavzel za prihodnost, v kateri bodo imele ženske vse možnosti, ki jim pripadajo. Ministrica za pravosodje Andreja Katič pa je ob mednarodnem dnevu izpostavila pomen istanbulske konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami.