Ob Dravi že gnezdijo labodji pari, za uspeh potrebujejo mir

Če je gnezditev uspešna, se bo labodji par na isto mesto oziroma v isto gnezdo gnezdo namreč vračal leto za letom, pravijo, "in prepričani smo, da si to želimo vsi Mariborčani" . Zato prosijo vse sprehajalce, pa tudi obiskovalce in druge mimoidoče, da se labodom, ki gnezdijo, ne približujejo in jih ne vznemirjajo, lastnike psov, da imajo svoje ljubljenčke na povodcih, voznike pa, da so pri vožnji čez Lent še dodatno pozorni.

V gnezditvenem času, ki traja od marca do maja, si labodi pripravijo gnezdo iz okoliškega rastlinja in ga obložijo s perjem. Najpogosteje si ga uredijo na tleh, na manjših otočkih ali med visokimi steblikami tik ob obrežju. Samica navadno odloži pet do sedem jajc in vali od 34 do 40 dni. V tem času jo samec hrani in neustrašno varuje pred vsiljivci. Za puhaste mladiče, ki gredo v vodo, takoj ko zapustijo varno lupino, skrbita oba starša. V prvih tednih življenja so mladiči zelo lahek plen za ptice ujede, večje ribe in plenilce z obrežja, kot so na primer lisice in psi, ob tem pojasnjujejo na mariborski občini.

Labod grbec je rastlinojed. Hrani se z vodnim rastlinjem, ki raste na dnu rek in jezer, kar vidimo, ko se s sprednjim delom telesa in iztegnjenim vratom potopi pod vodo, medtem ko zadnji del telesa gleda iz nje. Občasno se na njegovem jedilnem listu znajde tudi kakšna dvoživka, žuželka ali polž. Labodov ni treba dodatno hraniti – kruh je neprimerna hrana za vse vrste ptic.