Ob eksploziji v Melaminu na pomoč priskočili tudi vojaški specialci

Na usodno četrtkovo jutro, ko je v kočevskem Melaminu odjeknilo, se je le nekaj kilometrov od prizorišča nesreče nahajala ekipa pripadnikov specialne enote na vaji black swan. Ko je počilo, so takoj vedeli, da bodo morali vajo predčasno prekiniti. "Dobili smo poziv, da naj zberemo čim več bojiščnih reševalcev in se odzovemo na to tragično nesrečo," razlaga eden izmed specialcev. Odreagirali so, kot najbolje znajo. Pomagali so tudi gasilcem pri pregledu terena z brezpilotnim likalnikom in termo kamero in tako videli, kje so večja žarišča.

Na vaji z vojaškimi specialci sta bila tudi reševalca - pogodbena rezervista vojske. Slučajno sta odšla na bencinski servis do Kočevja, slišala eksplozijo, bila prve minute nesreče na prizorišču in začela z reševanjem. Boštjan Polenčič, reševalec ZD Maribor pojasnjuje: "Tudi mi, ki se dnevno srečujemo s tragedijami, redko naletimo na tako obsežne opekline, kot smo jih videli v tem primeru. Gre za opekline telesa vsaj 80 odstotno opečenega telesa."

V Kočevju se je vzpostavil krizni štab, pomagali so policisti, civilna zaščita, gasilci, reševalci, vojaki - morali so dekontaminirati cesto in znova omogočiti prevoz. Pet oseb je umrlo, dve se še vedno borita za življenje, a sta v kritičnem stanju. Še vedno poteka tudi identifikacija oseb. Kot opisujejo vsi, ki so pomagali - to bo ostal črn dan za Kočevje.