Ob Gramatiku junija na portoroški plaži še Baby Lasagna!

V nedeljo, 30. junija , se bo plaža v Portorožu spremenila v festivalsko prizorišče! Organizatorji enodnevnega festivala Portorose in july , kjer bo kraljeval slovenski producent svetovnega formata, Denis Jašarević – Gramatik , razkrivajo vse nastopajoče. Med novimi imeni na seznamu je tudi trenutno najbolj priljubljen hrvaški izvajalec na svetu – Baby Lasagna !

Že pred desetimi leti so o Gramatiku pisali številni svetovni mediji. Tako je na primer kritik v Huffington postu zapisal trditev, ki drži še danes: Gramatiku je uspelo filozofijo hip hopa prenesti v elektronski svet ter ustvariti edinstven, organsko čist in čustveno nabit glasbeni slog. Edinstvenost se bo odrazila tudi na prizorišču v Portorožu, kamor je Gramatik povabil številne glasbene sopotnike, s katerimi piše prav posebne glasbene zgodbe. Na odru, kjer bo za produkcijo poskrbela Gramatikova najbližja ekipa, se bodo tako zvrstili: Teo Collori & Momento Cigano , Gisaza , Benjamin Shock Live & guests , Denis Beganović , Drill , Masayah , Brale ter Baby Lasagna .

Gramatik, katerega zaščitni znak je specialno mešanica funka, elektra, glitcha, hip hopa in dubstepa, bo na portoroško plažo dostavil šov kot ga pripravi v slovitev Red Rocksu v Koloradu ter vzdušje, ki ga vdihnemo na festivalih kot sta Coachella in Lollapalooza. Njegov remiks komada Tourture se je znašel v seriji Narcos, remiks legendarnega Nasovega hita NY State Of Mind pa trenutno odmeva vsak večer na turneji komika Andrewa Schulza.