Ob grobem pristanku letala naj bi se poškodoval potnik, letalo odletelo z zamudo

Letalo turškega nacionalnega prevoznika, ki je priletelo iz Istanbula, je v nedeljo precej trdo pristalo na brniškem letališču. Kot so povedali potniki, je bil pristanek zelo grob, nekateri so se prestrašili, eden pa celo poškodoval. Po neuradnih informacijah naj bi imelo letalo tehnične težave, a tako v letalski družbi kot na letališču pravijo, da ni bilo nikakršnih izrednih dogodkov. Na letališču so potrdili, da je poškodovani potnik zaprosil za pomoč dežurno letališko medicinsko ekipo, in dodali, da mu je pomagala medicinska sestra, zdravniške oskrbe pa ni potreboval.