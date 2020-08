Ob grobnici narodnih herojev nov kip posvečen Janezu Stanovniku

Poleg Staneta Kavčiča in Franceta Bučarja zdaj ob grobnici narodnih herojev stoji nov spomenik Janezu Stanovniku. Uradni predlog zanj je prišel iz Zveze združenj borcev za vrednote NOB, a ne le od njih. Kot so povedali v mestni občini Ljubljana (MOL), so tudi sami pomislili, da bi si zaslužil obeležje.

"Naziv 'oče naroda' o njem pove vse. Ta naziv so mu ljudje dali že za časa njegovega življenja. Bil je vsestranski človek,"pravi generalni sekretar Zveza združenj borcev za vrednote NOB Aljaž Verhovnik.

Častni meščan Ljubljane umrl v 98. letu starosti

Stanovnik je bil slovenski politik, pravnik, ekonomist in partizan. Rodil se je 4. avgusta 1922 v Ljubljani, kjer je v 98. letu starosti 31. januarja 2020 tudi umrl. V letih od 1984 do 1988 je bil član predsedstva Socialistične republike Slovenije, od 1988 do 1990 pa predsednik predsedstva SR Slovenije.

Od leta 2003 do 2013, ko je odstopil zaradi zdravstvenih razlogov, je bil predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Odtlej je bil njen častni predsednik. Bil je nosilec Partizanske spomenice 1941 in več državnih odlikovanj ter častni meščan Ljubljane.

Proslava poleg Stanovniku namenjena tudi 75. obletnici konca druge svetovne vojne

Otvoritev je bila veliko bolj slavnostna, kot bi bila sicer. Na Kongresnem trgu so sicer že devetega maja želeli pripraviti proslavo ob 75. obletnici konca druge svetovne vojne, ki je tudi praznik mesta Ljubljana. Zaradi epidemije so morali prireditev prestaviti, zato bo zdaj dobila nekoliko drugačen poudarek.

Vsako leto dobijo okoli deset predlogov za spomenike

Predlogov za spomenike dobijo vsako leto okoli deset, pravijo na MOL, pri vsakem pa ima na koncu glavno besedo stroka. Tudi zgodovinarji, saj za mnenje redno zaprosijo zgodovinski oddelek znanstveno raziskovalnega center SAZU.

Sicer pa novi spomeniki v Ljubljani niso nobena redkost. 17. avgusta, bodo na Prekmurskem trgu slovesno razkrili še enega. Lani so trg odprli v počastitev stote obletnice priključitve Prekmurja, a se je izdelava spomenika malce zavlekla, zato ga bodo uradno odkrili letos.