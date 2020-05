Ob italijanski meji naj bi uniformirani moški s puško meril v sprehajalca

"V zadnjih dveh mesecih, ko nisem bil v službi, sva s punco veliko hodila. In to navado sva obdržala tudi v času, ko so začeli sproščati koronaukrepe. Vreme je bilo sončno in šla sva na pot. Iskala sva stezo, da bi pač prišla do želenega cilja. Prišla sva do križišča in za trenutek sva šla narazen, da bi preverila, ali nisva morda zgrešila poti. Po nekaj prehojenih metrih priteče proti meni oseba v vojaški opremi in mi kriči, naj se nemudoma ustavim. Nato spregovori v angleščini ‘Sit down’ (sedi)," je za Primorski dnevnik povedal sprehajalec. "Prestrašil sem se. Nisem vedel, kaj se dogaja. Mislil sem, da je nek 'norec', ki se igra na vojaka. Ukazal mi je, naj klecnem. Avtomatsko puško mi je meril naravnost v glavo,"je dodal.

Ko sta moška ugotovila, da govori slovensko, sta se mu opravičila in ga izpustila. "Bil je vojak Slovenske vojske. Ni bil član kake varde. Utemeljil mi je, da s kolegom iščeta morebitne migrante, ki na tem območju dnevno prečkajo mejo in so na poti proti Italiji," je še povedal za časnik.

Tiskovni predstavnik Slovenske vojske Marjan Sirknam je povedal, da so o domnevnem dogodku slišali samo iz Primorskega dnevnika in da ga oni ne beležijo. Dodal je, da morajo ugotoviti, kdaj točno se naj bi zgodil in potem poiskati pojasnila, da pa jih za komentar iz časnika niso kontaktirali. Tudi na obrambnem ministrstvu so dejali, da dogodka ne morejo komentirati, dokler ne vedo, če so navedbe v članku resnične.

Italijanska poslanka iz vrst demokratov (PD)Debora Serracchiani je medtem sporočila, da je "v zvezi z novicami o zaskrbljujočih dogodkih na meji med Italijo in Slovenijo" na kratko že obvestila zunanje ministrstvo, ministra Luigija Di Maia pa bo pozvala, naj od slovenske vlade zahteva pojasnilo o vseh vidikih tega dogodka, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Kot je poslanka dodala, je "nesprejemljivo, če držijo navedbe, da se v bližini naše meje gibljejo oboroženi pripadniki paravojaških struktur".