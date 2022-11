Ob izenačenju počakali Goloba, nato oblekli Pastirčka

"Koliko je, koliko? 59 odstotkov ZA, bravo, bravo!" je aplavz nekaj minut pred osmo uro zvečer začel odmevati v skupnem štabu koalicijskih strank. Zadnja novembrska nedelja je bila namreč (spet) volilna, objavljeni prvi delni izidi pa so pokazali, da so volivci podprli vse tri zakone, ki so bili del trojnega referenduma. Še bolj prešerno je bilo v štabu Inštituta 8. marec, kjer so se v zadnjih tednih močno angažirali v pozivanju na volišča. Manj veselo pa je bilo v štabu SDS, kjer so bili nosilci pobud za referendume, ki pa nazadnje niso uspeli.

V prostornem lokalu v ljubljanskih Stegnah so se v nedeljo zvečer zbrali nekateri vidnejši predstavniki koalicijskih strank. Premierja in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba sprva ni bilo, prišla pa sta prvaka SD-ja in Levice, Tanja Fajon in Luka Mesec. Pa predsednica DZ-ja Urška Klakočar Zupančič, ministri Dominika Švarc Pipan, Sanja Ajanovič Hovik in Igor Papič ter poslanci Miroslav Gregorič, Mojca Šetinc Pašek, Miha Kordiš, Lenart Žavbi in Nataša Sukič.

V prvih izjavah so poudarjali zahvalo volivcem, ki so se odzvali v dovolj velikem številu. Referendumske rezultate so interpretirali kot sporočilo opoziciji in podporo koaliciji ter vladi. Ko je bilo že videti, da se bo večer hitro končal, je prišlo sporočilo, da v Ljubljano prihaja tudi premier Golob. Čas med njegovo vožnjo z Goriške so si nekateri krajšali s kramljanjem ob barskih mizah, drugi pa so se spomnili, da pravzaprav ni politika tista, ki vrti svet, ampak je to okroglo usnje. Prav takrat je namreč potekala tudi tekma svetovnega prvenstva v nogometu, zato so se oči uprle v prenos merjenja moči med dvema nogometnima velesilama, Španijo in Nemčijo, v Katarju. Izenačenje v 83. minuti so tako pospremili glasni vzkliki.

Rezultat je tak ostal tudi ob koncu tekme, ki se je šest minut pred 22. uro končala po šestminutnem podaljšku. Še nekoliko dlje kot šest minut pa je bilo treba počakati na končno izjavo, ki se je začela po Golobovem prihodu, ki je bil pospremljen z glasnim aplavzom. Zakaj je v štab prišel tako pozno? "Morda pa sem bil z družino," je odgovoril na vprašanje našega novinarja Anžeta Božiča. "Olajšanje je beseda, ki najbolje opiše reakcije in čustva avtorjev vseh treh zakonov, o katerih smo odločali državljani. In politična teza večera? Ali je rezultat trojnega odločanja res klic k 'penziji' prvaka SDS-a Janeza Janše, kot je nedavno dejal premier Robert Golob? Voditeljica SD Tanja Fajon je ostala politično korektna, češ da je to interna stvar največje opozicijske stranke. Koordinator Levice Luka Mesec je šel korak dlje in izjavil, da bi mu po sinočnjem izplenu to svetoval vsak resen politični svetovalec. Golob pa je, upoštevaje slovensko politično realnost, sklenil, da verjetno nihče ne bo odstopil ali se upokojil," je poročal Božič.

Po koncu izjave je nato enako kot po zmagi na parlamentarnih volitvah iz zvočnikov zadonela pesem We are the champions. Veselo v osmomarčevskem baru ... Skrb, da jim ne bo uspelo, je v štabu Inštituta 8. marec že po skoku popoldanske volilne udeležbe zamenjalo nestrpno pričakovanje uspeha: "In ko je postalo jasno, da so po vodah tudi tokrat, čeprav najverjetneje bistveno manj, na volišča uspeli privabiti dovolj volivk in volivcev, ki so glasovali ZA, razposajenosti več ni bilo konca," je poročala novinarka Žana Vertačnik.

Okoli 50 predstavnikov omenjenega inštituta in prostovoljcev se je z Niko Kovač v enem izmed lokalov središču prestolnice tako veselilo uspeha in ga pospremilo z vzkliki najrazličnejših oddaj javne RTV SLO. ... manj na sedežu največje opozicijske stranke Manj veselo pa je bilo v štabu tistih, pri katerih se glasovalni dan ni izšel po njihovih željah. Na sedežu SDS-a so bili večinoma novinarji, snemalci in fotografi.

Od predstavnikov stranke so tu bili le poslanci Alenka Jeraj, Zvonko Černač in Branko Grims, ki so bili nosilci pobud za referendume: "Od medijskih predstavnikov so bili sicer ves večer ločeni v drugi pisarni. Drugih poslancev ali vidnejših predstavnikov stranke sem sploh ni bilo. Tudi predsednika SDS Janeza Janše ni bilo, ker je v tujini. Izjav niso dajali do nekaj pred 21. uro, ko so trije poslanci en za drugim stopili pred kamero in podali izjave, na novinarska vprašanja pa niso odgovarjali," je s Trstenjakove poročala Metka Majer. Najbolj prešerno pa na Kolodvorski Večer pa se je končal na Kolodvorski. Malo pred 23. uro se je pred glavnim vhodom v poslopje javne televizije zbrala množica novinarjev in drugih zaposlenih.

Za javni RTV FOTO: Bobo

Novinar Saša Kranjc, ki je bil med referendumsko kampanjo eden izmed najbolj izpostavljenih, je bil najbolj ganjen. Njegov nagovor je namreč prekinilo spontano prepevanje zbranih, ki so mu zaželeli vse najboljše.

Seku M. Conde pa je bil tisti, ki je oblekel dečka s piščalko. Znamenitega Pastirčka je v meglenem ljubljanskem jesensko-zimskem večeru nehalo zebsti, saj so ga v čast referendumski zmagi ovili v trak, na katerem je pisalo #ZaJavniRTV.

Deček s piščalko FOTO: Bobo