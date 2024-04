Ob izraziti ohladitvi v prihodnjih dneh možnost pozebe

Najnižje temperature, ki jih rastlina še lahko prenese, in njena odpornost proti pozebi so odvisne od fenofaze rastline in drugih dejavnikov, so zapisali na ministrstvu. Stopnja fenološkega razvoja rastlin je trenutno zelo različna in odvisna od lokacije, vrste, sorte, lege in kondicije rastlin.

V Sloveniji so v intenzivnih sadovnjakih odcvetele že vse koščičaste sadne vrste (marelica, breskev, sliva, češnja ...) in so v fazi formiranja malih plodičev. Tudi jablana in hruška, ki tradicionalno cvetita nekoliko pozneje, sta večinoma že zaključili cvetenje in sta v fazi formiranja rodnega nastavka oziroma malih plodičev. Samo nekateri starejši nasadi jablan, pri katerih gre večinoma za travniške sadovnjake na manj osončenih legah, so še v fazi zaključevanja cvetenja. Vinska trta je že odgnala mladice, pravijo na kmetijskem ministrstvu.