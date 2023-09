Iztekata se roka za predhodno oceno škode v občinah in gospodarstvu

Pri vnašanju v sistem Ajda so si občine doslej že med seboj tudi pomagale z zaposlenimi na občinskih upravah. Kot je dejal Prebilič, pa je potekalo tudi usposabljanje za državne uradnike, da bodo lahko nudili asistenco lokalnim skupnostim, kjer bo to potrebno.

Tudi župani občin na porečju Kamniške Bistrice so vlado v četrtek pozvali k podaljšanju rokov za vnos v aplikacijo Ajda. Te naj se podaljša, so pojasnili, tudi zaradi poznega pridobivanja navodil in nedelovanja aplikacije.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič je v četrtek ocenil, da bo večini občin uspelo podatke pripraviti v roku, a nekatere imajo pri tem resne težave. "Upam, da bomo jutri vseeno res zelo blizu temu, da smo zajeli vse podatke. Če pa bi se iz objektivnih razlogov zgodilo, da to ne bo tako, pa moramo pokazati neko toleranco do naših lokalnih skupnosti," je dejal Prebilič dan pred iztekom roka.

Do srede oddanih okoli 300 vlog, podjetja lahko zaprosijo za povrnitev dela škode na strojih, opremi in zalogi

Obrazci in navodila ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na podstrani ministrstva .

Predmet ocene škode so lahko tudi stroji in oprema, ki so bili pred nesrečo računovodsko že amortizirani, vendar so še zmeraj imeli tržno ali uporabno vrednost. Slednje bodo upravičenci v nadaljevanju dokazovali s cenilnimi zapisniki, pojasnjujejo na ministrstvu.

Za prijavo škode ni treba imeti sedeža ali poslovne enote v prizadeti občini, saj med upravičena podjetja sodijo tudi vsa tista podjetja, ki so v prizadetih občinah utrpela škodo. Uprava RS za zaščito in reševanje kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v dolenjski, gorenjski, koroški, osrednjeslovenski, notranjski, pomurski, podravski, posavski, severnoprimorski, vzhodno- in zahodnoštajerski in zasavski regiji, so ta teden pojasnili na gospodarskem ministrstvu.

Oceno škode lahko prijavijo vsi subjekti – gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zadruge in zavodi. Izjema so tisti, ki sodijo v primarni sektor kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture.

Kot so za STA navedli na Upravi RS za zaščito in reševanje, se je na poziv ministrstva za javno upravo prijavilo več kot 100 javnih uslužbencev, ki bi želeli sodelovati pri aktivnostih, vezanih na ocenjevanje škode. V četrtek je bila izvedena prva delavnica z namenom pridobitve ustreznega znanja za delo v aplikaciji Ajda. V nadaljevanju bo s Skupnostjo občin Slovenije organiziran usklajen popis in vnos podatkov v aplikacijo, so še napovedali.

Podjetja lahko zaprosijo za povrnitev dela škode na strojih in opremi in na zalogah ter zaradi izpada prihodka. Dobijo lahko pomoč v višini do 60 odstotkov škode, če so imela sklenjeno zavarovanje, oz. do 50 odstotkov škode, če zavarovanja niso imeli. Pri tem lahko dobijo predplačilo, in sicer v višini do 10 odstotkov ocenjene škode.

Podjetjem so na voljo tudi različne oblike likvidnostne pomoči. Delodajalci so se lahko do 28. avgusta prijavili za državne subvencije nadomestila plač delavcem, ki so jih poslali na čakanje na delo ali ki uveljavljajo višjo silo. Pomoč države bodo lahko prejeli tudi samozaposleni, ki jim bodo prihodki zaradi posledic poplav letos glede na lani upadli za vsaj polovico. Obrazec bo na voljo predvidoma 25. septembra, izjavo bodo morali prek eDavkov vložiti do 30. septembra, prvo izplačilo pa bo izvedeno 10. oktobra.