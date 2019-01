Ob jezeru Jasna ponovno zaživel osrednji turistični objekt

Po 13 letih samevanja in propadanja po uničujočem požaru, je znova zaživela ena najbolj prepoznavnih kranjskogorskih turističnih točk, objekt Jasna ob istoimenskem jezeru na poti proti Vršiču. V obnovo so vložili 3,2 milijona evrov, prestižni apartmaji z mikropivovarno in gostinskim obratom pa naj bi bili turistom na voljo vse dni v letu.