Slovenija

Ob klicu 'na pomoč' pozabijo na praznike in odhitijo v nevarnost

Ljubljana, 20. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Svet M.P.
Reševanje zasutih planincev pod vrhom Tosca

Ko zazvoni telefon, ne postavljajo vprašanj, le pograbijo opremo in odhitijo na pomoč. Velikokrat v mraz, sneg, veter, meglo in neprizanesljiv led ali kamen. Gorski reševalci so tisti, ki v najtežjih razmerah rešujejo življenja. Lani so se v gore odpravili 660-krat, letos pa že 20-krat. Člani gorske reševalne službe so alpinisti in ljubitelji gora s posebnimi znanji, ki rešujejo življenja z zavedanjem, da je med srečo in tragedijo lahko le majhen korak.

V Sloveniji gorski reševalci predstavljajo ključno mrežo pomoči v gorah, ki pa daluje na prostovoljni bazi. Njihov odzivj e ntakojšen in nesebičen, saj so pripravljeni prekiniti družinske obveznosti, kot so rojstni dnevi ali božične večerje, da bi reševali življenja. Reševanja medtem pogosto potekajo v ekstremnih razmerah, tudi v hudem mrazu, sneženju, močnem vetru itd.

'Trend naraščanja reševanj se bo v prihodnje nadaljeval'

Lani so v gorah posredovali kar 660-krat, letos, čeprav smo šele na začetku leta, pa že 20-krat. Ali letošnje številke že presegajo lanske, kakšne so najpogostejše napake planincev, zaradi katerih ostanejo ujeti v gorah, in o nevarnostih, ki jih reševanje predstavlja tudi samim reševalcem, smo v oddaji SVET vprašali podpredsednika Gorske reševalne zveze Slovenija Klemna Belharja, ki že več kot 20 let opravlja zahtevno nalogo reševanja ljudi v gorah.

"Število reševanj skozi leta narašča. Menim, da se bo ta trend v prihodnje še nadaljeval," je dejal ter dodal, da so razlogi za to večplastni. Med glavnimi dejavniki je izpostavil vse večji obisk gora in razvoj gorskega turizma, kar v višave pritegne tako domače kot tuje obiskovalce.

Gore in sneg
Gore in sneg
FOTO: Bobo

Po besedah Belharja sicer njihova reševanja niso povezana predvsem s tujci. Ti predstavljajo približno polovico vseh reševanj, istočasno pa so tudi slovenski planinci vse pogostejši, kar po besedah gorskega reševalca terja nenehno pripravljenost reševalne službe.

Gore privlačne tudi pozimi, a še toliko bolj zahtevne

Slovenske gore niso privlačne le poleti, temveč tudi v zimskem času. Vendar pa zimsko gorništvo predstavlja tudi bistveno večje izzive, saj je precej bolj zahtevno in kompleksno. Pristop do tega mora biti postopen, posameznik pa se mora seznaniti s specifikami zimskega okolja in pridobiti potrebna znanja.

Zima v gorah
Zima v gorah
FOTO: Luka Kotnik

Slednje vključuje tako poznavanje lastnih omejitev, pripravo na vse scenarije kot tudi upoštevanje zimskih razmer. "Opremo moramo tudi znati uporabljati," je dejal. V oddaji je podrobneje predstavil tudi lavinski trojček - lavinsko žolno, lavinsko sondo in lopato, ki so ključne za preživetje ob snežnem plazu.

Reševanja nevarna tudi za reševalce

In kako vsako reševanje vpliva na gorske reševalce, ki so ob takšnih posredovanjih v nevarnosti tudi sami? Belhar je povedal, da se nevarnosti zavedajo in da redno trenirajo, da bi zmanjšali tveganje.

Preberi še Če so poletni hribolazci v japonkah, so zimski izletniki s krznom

Ma srečo v zadnjem času ni bilo resnejših poškodb ali usodnih posredovanj za reševalce, vendar pa Belhar izpostavlja statistiko, ki "nas verjetno lovi". "Obiskovalci gora se morajo zavedati, da obstajajo situacije, ko je reševanje prenevarno za reševalce in se lahko zato tudi prekine," je dejal. Slednje velja zlasti v zimskem časi, v primeru plazov in hujših neviht.

Sicer je odličitev za prekintiev reševalne akcije po njegovih besedah zadnja možnost, ki jo izberejo: "Včasih tvegamo celo preveč, da bi nekoga rešili." 

Celoten pogovor si oglejte v priloženem posnetku.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
klemen belhar gorski reševalci gorsko reševanje gore nevarnost

