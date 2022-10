Ob koncih tedna v Kopru po novem brezplačno parkiranje

Obiskovalcem ugodno in prijazno parkiranje omogoča Parkirna hiša Belveder, kjer je prva ura parkiranja brezplačna, ob vikendih in praznikih pa tudi druga, medtem ko je za vsako nadaljnjo treba odšteti en evro. Sicer pa je za vse, ki želijo v mestu preživeti ves dan, najugodneje parkirati na enem od parkirišč po sistemu P+R (pri pasareli v Semedeli oziroma na glavni avtobusni postaji na Kolodvorski). Za celodnevno parkiranje je treba odšteti en evro, v ceno je vključena povratna avtobusna vozovnica.

Tudi na območju C, ki zajema parkirišča pri nogometnem in atletskem stadionu, novem zdravstvenem domu, pri Rotundi, za Barko in na Ankaranski cesti, bo parkiranje plačljivo zgolj ob delavnikih, in sicer med 6. in 17. uro. Za prvo uro bo treba odšteti 0,5 evra, za vsako naslednjo pa en evro, bo pa na parkiriščih pri nogometnem, atletskem stadionu in novem zdravstvenem domu še naprej na voljo celodnevno parkiranje za štiri evre. Parkiranje na parkirišču poleg novega zdravstvenega doma na Bonifiki z abonmajem ni dovoljeno.

Na območju B, ki zajema parkirišča na Piranski cesti ob Olimpijskem bazenu in na tržnici izven zapornic (asfaltirani in makadamski del), bo parkiranje po novem plačljivo le ob delavnikih, 24 ur na dan. Izjema je parkirišče ob Olimpijskem bazenu, kjer bo plačilo parkirnine obvezno med 6. in 19. uro. Cena prve ure znaša 0,5 evra, vsake naslednje pa en evro.

Abonmaji za še ugodnejše parkiranje

Mestna občina Koper je sporočila tudi, da je z uvedbo posebnih abonmajev razbremenila določena parkirišča in parkirni režim prilagodila dejanskim potrebam občanov in drugih uporabnikov. Deset evrov na mesec je treba odšteti za abonmaje za parkiranje na parkiriščih P+R ob pasareli in na Kolodvorski cesti, na parkirišču v Žusterni (samo za občane) in ob nogometnem ter atletskem stadionu.

Letošnja novost so trije novi splošni abonmaji, s katerimi je na parkiriščih Ukmarjev trg in Severna obvoznica 4 (sv. Ana) mogoče parkirati zgolj ob delavnikih, med 7.30 in 16.30, v PH Belveder med 7.30 in 18. uro. Cena prvih dveh znaša 20 evrov na mesec za občane in 30 evrov na mesec za vse ostale, medtem ko je cena abonmaja za parkiranje v PH Belveder enotna in znaša 50 evrov mesečno.

Sicer pa lahko uporabniki pridobijo tudi splošni mesečni parkirni abonma, ki za občane znaša 20 evrov mesečno, za druge uporabnike pa 30 evrov. Medtem ko lahko imetniki posebnih abonmajev parkirajo samo na določenih parkiriščih, imajo imetniki splošnega parkirnega abonmaja možnost parkiranja na vseh parkiriščih, namenjenih abonentom. S splošnim abonmajem je tako možno parkirati tudi za tržnico izven zapornic in na makadamu, pri atletskem in nogometnem stadionu, na parkiriščih P+R Semedela in Kolodvorska, za Barko, pri Rotundi, na Ankaranski cesti, Ulici 15. maja, na parkirišču Nova ulica v Semedeli, ob mandraču, v Žusterni, v Šalari, na obeh parkiriščih na Škofijah in tamkajšnjem mejnem prehodu.