Ob koncu koledarskega poletja temperature zopet okoli 30 stopinj Celzija

Do ponedeljka bo v višinah k nam postopoma pritekal toplejši in bolj suh zrak z jasnim vremenom ter jutranjo meglo v kotlinah.
"Jutra bodo sprva nekoliko bolj sveža kot v preteklih dneh, najnižje dnevne temperature bodo med 7 in 13 stopinj Celzija. Popoldanske temperature bodo za ta čas nadpovprečne, in sicer med 25 in 29, na Goriškem lahko tudi okoli 30 stopinj Celzija," so zapisali na Arsu.
- FOTO: Arso
Toplo septembrsko vreme bo marsikdo izkoristil za izlet v naravo ali na morje, vendar državni meteorologi poudarjajo, da je ob suhem zraku vpliv sonca na telo predvsem v gorah lahko večji. "Tudi v višjih legah bo temperatura kar visoka, zato ne pozabite na zadostno količino vode in zaščito pred soncem."
Po vremensko burnem začetku tedna, ko so predvsem območje Goriškega in okolico Novega mesta zajele obilne padavine z nalivi in točo, je pred nami sončen in topel predzadnji septembrski vikend.
