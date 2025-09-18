Ob koncu koledarskega poletja temperature zopet okoli 30 stopinj Celzija

Vreme bo idealno za obisk hribov, a tudi v višjih legah bodo temperature visoke.

Do ponedeljka bo v višinah k nam postopoma pritekal toplejši in bolj suh zrak z jasnim vremenom ter jutranjo meglo v kotlinah.

"Jutra bodo sprva nekoliko bolj sveža kot v preteklih dneh, najnižje dnevne temperature bodo med 7 in 13 stopinj Celzija. Popoldanske temperature bodo za ta čas nadpovprečne, in sicer med 25 in 29, na Goriškem lahko tudi okoli 30 stopinj Celzija," so zapisali na Arsu.