Ob koncu koledarskega poletja temperature zopet okoli 30 stopinj Celzija

Ljubljana, 18. 09. 2025 14.27 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
Koledarsko poletje se bo poslovilo s poletnim koncem tedna, po ponedeljkovem enakonočju pa je pričakovati spremembo vremena, napovedujejo na Agenciji za okolje. Temperature bi se ponekod lahko povzpele tudi do 30 stopinj Celzija.

Vreme bo idealno za obisk hribov, a tudi v višjih legah bodo temperature visoke.
Do ponedeljka bo v višinah k nam postopoma pritekal toplejši in bolj suh zrak z jasnim vremenom ter jutranjo meglo v kotlinah.

"Jutra bodo sprva nekoliko bolj sveža kot v preteklih dneh, najnižje dnevne temperature bodo med 7 in 13 stopinj Celzija. Popoldanske temperature bodo za ta čas nadpovprečne, in sicer med 25 in 29, na Goriškem lahko tudi okoli 30 stopinj Celzija," so zapisali na Arsu. 

Toplo septembrsko vreme bo marsikdo izkoristil za izlet v naravo ali na morje, vendar državni meteorologi poudarjajo, da je ob suhem zraku vpliv sonca na telo predvsem v gorah lahko večji. "Tudi v višjih legah bo temperatura kar visoka, zato ne pozabite na zadostno količino vode in zaščito pred soncem."

Po vremensko burnem začetku tedna, ko so predvsem območje Goriškega in okolico Novega mesta zajele obilne padavine z nalivi in točo, je pred nami sončen in topel predzadnji septembrski vikend. 

vreme poletje jesen
