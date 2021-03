Ob koncu tedna kar dve fronti z obilnimi padavinami in nizko mejo sneženja

Po dolgem obdobju večinoma suhega vremena, v večjem delu Slovenije smo v zadnjih štirih tednih imeli le en dan s padavinami, nas bosta ob koncu tega tedna prešli kar dve fronti, ki nam bosta poleg kar obilnih padavin prinesli tudi nizko mejo sneženja. Prvo fronto pričakujemo v noči na soboto, druga pa nas bo prešla v nedeljo čez dan. Obe fronti bosta sneg prinesli tudi nekaterim nižinam. Po njunem prehodu bomo v prvi polovici prihodnjega tedna imeli večinoma suho, a hladno vreme.

Dan se v tem delu leta najhitreje daljša in bo kmalu postal daljši od noči. Če bo danes noč še za 40 minut daljša od dneva, pa bo ob koncu meseca dan daljši od noči že za eno uro in pol.

Krepko smo že zakorakali v meteorološko pomlad, za marsikoga najlepši čas v letu, toda z vremenskega vidika običajno tudi najbolj nepredvidljiv. V tem letnem času so pogoste hitre temperaturne spremembe, ki nas lahko iz že skoraj poletnega vremena v le nekaj urah spet popeljejo nazaj v zimo. Kljub vse močnejšemu soncu, ki nam ga prinašajo daljši dnevi, je namreč visoko na severu še veliko mrzlega zraka, ki se lahko kadarkoli spusti tudi nad naše kraje. Nekaj vremenske pestrosti smo bili deležni že včeraj, ko nas je v višinah od severa dosegla nekoliko hladnejša zračna masa. Ker se je ob tem ustvarila velika temperaturna razlika med nižjimi in višjimi sloji ozračja, so včeraj popoldne nastajale krajevne plohe, ki so bile kljub visokim temperaturam ponekod tudi snežne. Še več vremenskega dogajanja lahko pričakujemo v prihodnjih dneh, ko nas bosta prešli kar dve hladni fronti.

icon-expand V noči na soboto in v nedeljo popoldne bo snežilo tudi po nekaterih nižinah. FOTO: Dreamstime

Pred novo spremembo vremena se bo danes pri nas krepil jugozahodni veter, ki bo sredi dneva in popoldne marsikje v vzhodni in osrednji Sloveniji v sunkih presegal hitrost 50 kilometrov na uro, na izpostavljenih v gorah pa bodo lahko najmočnejši sunki proti večeru presegli hitrost tudi 100 kilometrov na uro. Naši kraji so namreč prišli na obrobje obsežnega ciklona s središčem nad severnim delom Atlantika. Danes dopoldne se bo tako oblačnost na zahodu zgostila in postopno prekrila vso državo. V večjem delu Slovenije bodo oblaki le v višjih plasteh ozračja, zato se bo tudi popoldne marsikje še našel prostor za sončne žarke. Več nizkih oblakov in s tem manj sončnih žarkov bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kjer bo zvečer ponekod že lahko rahlo deževalo ali rosilo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Jutri bo večinoma oblačno, krajša sončna obdobja bodo možna v vzhodni Sloveniji in ob morju. Pojavljale se bodo občasne padavine, ki bodo večji del dneva nastajale v zahodni polovici Slovenije, zvečer, ko nas bo dosegla hladna fronta, pa se bodo okrepile in razširile nad vso državo. Možne bodo tudi posamezne nevihte z nalivi in sodro. Ob okrepljenem jugozahodnem vetru bo meja sneženja do poznega popoldneva na nadmorski višini okoli 1300 metrov, zvečer in v noči na soboto, ko bo zapihal hladnejši severovzhodnik, pa se bo marsikje v severni in osrednji Sloveniji ter ponekod na jugovzhodu spustila do nižin. Zapade lahko nekaj centimetrov snega.

V hribih nad nadmorsko višino okoli 1300 metrov bo v prihodnjih dneh zapadlo več kot pol metra, ponekod na zahodu pa lahko tudi meter snega, zato se bo spet povečala nevarnost snežnih plazov.

Najkasneje do sobotnega jutra bodo padavine povsod ponehale. V večjem delu Slovenije se bo delno zjasnilo. Pred novo hladno fronto, ki nas bo dosegla v nedeljo čez dan, se bo spet prebudil jugozahodni veter, zato bo sobotno popoldne kar toplo. Tam, kjer bo v noči na soboto zapadel sneg, ga bo torej že v soboto čez dan pobralo. Temperature po nižinah se bodo namreč približale 15 stopinjam Celzija. Ob ponovnem spustu hladnega zraka na južno stran Alp bo v noči na nedeljo nad severno Italijo nastal ciklon, zato bo nedelja pri nas oblačna s padavinami. Meja sneženja se bo spuščala. Ob močnejših padavinah bo popoldne snežilo tudi marsikje po nižinah. Pihal bo hladen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com