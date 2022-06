Počitniška gneča se vrača na ceste, preverite tudi zapore zaradi Franje

Policijska uprava Kranj in Prometno-informacijski center opozarjata, da bo zaradi bližanja turistične sezone tudi ta konec tedna prometno zelo obremenjen. Gneča proti Hrvaški in turističnim krajem se bo začela danes popoldan, pred mejnim prehodom Gruškovje je že zastoj. Največ prometa bo jutri dopoldan.

V nedeljo popoldan, ko se bodo motoristi vračali s srečanja v Portorožu, bodo možne zgostitve skupin motornih koles proti notranjosti države. V Portorožu bo do nedelje do polnoči zaprta cesta od križišča z ulico Med vrtovi (pri hotelu) do križišča s Koprsko cesto.

V soboto bodo med 8.00 in 12.30 uro začasno zaprte ceste v Ljubljani, Brezovici, Plešivici, Bevkah, Drenovem griču, Sinji Gorici, Vrhniki, Borovnici, Podpeči, Tomišelju, Črni vasi, Brestu, Igu in Črni vasi. Zaprte bodo tudi Ižanska, Hladnikova in Opekarska cesta, Trnovski pristan, Krakovski nasip, Zoisova cesta in Slovenska cesta. Na primorski avtocesti bo med 8.00 in 8.30 uro zaprt priključek Brezovica.

V nedeljo bodo med 9.00 in 17.00 uro začasno zaprte ceste v okolici Industrijske cone Moste in BTC-ja, Dolgega mosta, Dobove, Horjula, Vrzdenca, Suhega dola, Lučine in Gorenje vasi, pa tudi v okolici Vrhnike, Logatca, Godoviča, Idrije, Cerkna, Kladja, Gorenje vasi, Škofje loke, Zbilj, Vodic, Povodij in Gameljn.

Na gorenjski avtocesti bo od 11.30 do 17.00 ure zaprt priključek Vodice, na severni ljubljanski obvoznici pa bo v istem času zaprt priključek Ljubljana Bežigrad.

Obvozi bodo označeni.