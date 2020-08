Konec tedna se v naše kraje vrača vročina

Sredozemski ciklon, ki je zadnjih dneh poskrbel za precej pestro vremensko dogajanje pri nas in v naši soseščini, se umika proti jugovzhodu, skupaj z njim pa se postopno umikajo tudi oblaki. V prihodnjih dneh se bo nad naše kraje razširil anticiklon, pod vplivom katerega bo k nam dotekal zelo topel zrak. Temperature bodo že ob koncu tedna v večjem delu Slovenije spet presegle 30 stopinj Celzija. Kljub temu tako vroče, kot je bilo v preteklem tednu, ko se je na Goriškem ogrelo celo do 38 stopinj Celzija , vseeno ne bo, in tudi noči nam bodo nudile več svežine.

Kaj pravi podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo?

Trenutno se predvsem v vzhodni Sloveniji še pojavlja dež, ki bo dopoldne postopno ponehal. Popoldne se bo povsod vsaj delno zjasnilo, a bo lahko zaradi ostankov hladnega zraka v višinah še nastalo nekaj manjših ploh. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

V petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno in vroče vreme. Popoldanske nevihte bodo tudi v gorah malo verjetne. Ker se bomo še nahajali v severovzhodnem zračnem toku, bomo najvišje temperature izmerili na Primorskem, kjer se bo ob šibki burji ogrelo do 34 stopinj Celzija, drugod izmerili okoli 31 stopinj Celzija. Temperature bodo torej v povprečju za tri stopinje Celzija nižje, kot so bile ob vročinskem valu v preteklem tednu, hkrati pa bo v zraku manj vlage, zato bo tudi prenašanje vročine precej lažje.

Podobno vreme se bo, kot vse kaže, nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu, se bo pa postopno predvsem v gorskem svetu nekoliko povečala možnost za nastanek popoldanskih ploh in neviht.