Ob kulturnem prazniku pester program v digitalnem okolju

Tradicionalni recital Prešernove poezije, ki ga pred njegovim spomenikom na Prešernovem trgu v Ljubljani pripravlja Združenje dramskih umetnikov Slovenije, bo potekal le v neposrednem radijskem prenosu.

Gledališča bodo predvajala različne predstave, v kranjskem, ki nosi ime po Francetu Prešernu, bodo prikazali tudi pogovor z letošnjimi nagrajenci. Različne programe v digitalni različici so pripravili tudi muzeji, galerije in knjižnice po državi. Veliko galerij in muzejev ob upoštevanju ukrepov vabi na razstave v živo.

Tudi vsakoletna državna proslava na predvečer praznika je letošnje Prešernove nagrajence počastila le v televizijskem posnetku na nacionalni televiziji.

Prešernovi nagradi sta prejela pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič, nagrade Prešernovega sklada pa Brane Senegačnikza pesniško zbirko Pogovori z nikomer, violinistka Lana Trotovšekin gledališki režiser Tomi Janežičza dosežke v zadnjih treh letih, Matjaž Ivanišin za režijo in scenarij igranega celovečernega filma Oroslan, slikar Aleksander Červek za razstavo 1 + 1 = 11 v Galeriji mesta Ptuj ter arhitekti Blaž Budja, Rok Jerebin Nina Majoranc za projekta Materinski dom v Ljubljani in Poslovna stavba Tem Čatež.

Ena najbolj prepoznavnih slovenskih prireditev ob kulturnem prazniku je Prešernov smenj v Kranju, ki vsako leto privabi okoli 20.000 obiskovalcev. Letos so Zavod za turizem in kulturo Kranj ter druge sodelujoče kranjske kulturne ustanove zaradi epidemiološke situacije glavnino dogajanja ob prazniku prisiljene preseliti na splet, medtem ko se bodo po Kranju in njegovih odprtih kulturnih hramih glede na prepoved prehajanja občinskih meja lahko sprehodili le Kranjčani.

Ti si bodo lahko ogledali ulične galerije z več razstavami na velikih panojih po mestu ter muzeje, ki bodo v skladu z epidemiološkimi ukrepi omogočali oglede individualnim obiskovalcem. Na Prešernovem smenju, ki je tokrat razpotegnjen na tri dni, bo v manjšem obsegu na voljo tudi sejemska ponudba. Iz zvočnikov bo slišati glasbo in recitacije pesmi. Obiskovalci se bodo lahko odpravili tudi na Prešernov grob.

Ljubitelji kulture od drugod so medtem vabljeni na ogled bogatega programa virtualnih kulturnih dogodkov, ki bodo zaživeli na spletnih straneh in družbenih omrežjih. Dogodke pripravljajo Galerija Prešernovih nagrajencev, Prešernovo gledališče Kranj, Mestna Knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Layerjeva hiša, Zveza kulturnih društev Kranj ter Zavod za turizem in kulturo Kranj.

Prek spleta bo na ogled tudi tradicionalni pogovor s Prešernovimi nagrajenci Shod muz na kranjskem Parnasi, portreti nagrajencev, ki jih je v objektiv ujel fotograf Tone Stojko, pa bodo na ogled tudi v Galeriji na mestu pred Mestno knjižnico Kranj.

Podobno kot v kraju smrti Franceta Prešerna bo tudi v kraju njegovega rojstva, kjer se sicer ob tradicionalni proslavi običajno zbere množica ljudi, danes dogajanje predvsem virtualno. Tako se bo na splet preselil tudi pohod Po poti kulturne dediščine Žirovnica. Ljubitelji kulture se bodo na pohod po eni najstarejših slovenskih tematskih poti podali iz udobja domačega naslonjača, po poti pa jih bo v podobi animiranega lika vodil sam Prešeren.