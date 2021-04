Ob letošnjem prazniku dela v ospredju varnost na delu in varnost delovnega mesta

Prvi maj bo s precej grenkim priokusom pričakalo skoraj 80 tisoč brezposelnih in štirikrat toliko zaposlenih, ki so bili v zadnjem letu doma na čakanju. Številni so delali od doma, tisti, ki so hodili v službo, pa so bili soočeni z nevarnostjo bolezni. Prav zato sindikati ob letošnjem prazniku dela kot osrednjo tematiko poudarjajo varnost v vseh njenih oblikah.

