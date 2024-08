Ob mednarodnem dnevu piva Heineken pravi, da lahko pozabite na pivo

"Greva na pivo? Want to grab a beer? Te apetece una cerveza? On va boire une bière?" je po vsem svetu priljubljena fraza, ki je postala pravi sinonim za druženje. Vodilnih v družbi Heineken ne moti, če na koncu pozabite na pivo – saj je zanje pomembnejše prijateljsko druženje, polno dobrih trenutkov.

Družabnost oz. radost sožitja je srce blagovne znamke Heineken, zato je praznovanje teh trenutkov pomembnejše od piva samega. Navsezadnje je celo sam Freddy Heineken izjavil: "Ne prodajam piva, prodajam gezelligheid," kar je znan nizozemski izraz, ki pomeni "dobre trenutke".

V želji, da bi ta duh blagovne znamke oživel, je legendarni pivovar ustvaril oglas za današnji mednarodni dan piva. Prikazuje, kako na zabavah, praznovanjih nogometnih zmag ali srečanjih v barih 'pozabljena piva' dokazujejo, da je bilo druženje res dobro. Oglas, ki ima v podlagi znano Debussyjevo skladbo Claire de Lune, spretno prikaže, da najboljši del druženja ob pivu sploh ni pivo.

Različni dejavniki, kot sta digitalna preobremenjenost in daljši delovni čas, vedno bolj vplivajo na naše družabno življenje. Zato je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da se družimo s prijatelji in skupaj ustvarjamo spomine. Nedavna študija1 je pokazala, da se skoraj četrtina (24 %) svetovnega prebivalstva počuti 'zelo' ali 'dokaj' osamljeno, medtem ko se 6 % 'sploh ne počuti povezanih' z drugimi – to je eden od 20 ljudi.

Heineken se že dolgo bori proti razlogom, ki ovirajo druženje. V začetku letošnjega leta je zato lansiral 'The Boring Phone' – telefon brez dostopa do interneta, družbenih omrežij ali drugih aplikacij – da bi ljudem pokazal, da je njihovo družabno življenje boljše, če imajo na svojem telefonu čim manj aplikacij in s tem manj motečih dejavnikov. V raziskavi2 je namreč kar 90 % ljudi priznalo, da na druženjih po zaslonu telefona drsijo iz čiste navade.

Leta 2022 je Heineken ustvaril "The Closer", visokotehnološki odpirač za steklenice, ki je uporabljal tehnologijo za zapiranje vaših delovnih aplikacij v trenutku, ko odprete popolno ohlajeno zeleno steklenico.

Tudi ob svoji 150-obletnici, ko so nekateri pričakovali, da bo povezana z dediščino, je Heineken ustvaril globalno kampanjo, ki prikazuje, kako blagovni znamki ni mar, kako potrošniki pijejo, poimenujejo ali črkujejo pivo Heineken, pomembno je, da se ob tem zabavajo. Ustvarjen je bil tudi "Good Times Index" s pogoji, ki jih potrošniki potrebujejo, da zares izkusijo dobre trenutke.

Zato na mednarodni dan piva Heinekenov pogled na dobre trenutke ostaja enak – postavlja jih daleč pred pivo samo.

Dolf van den Brink, izvršni direktor družbe HEINEKEN, pravi: "Na mednarodni dan piva lahko resnično pokažemo, za kaj se zavzema blagovna znamka Heineken – za dobre trenutke, preživete v dobri družbi! Seveda slavimo naše pivo, toda tisto, na kar smo najbolj ponosni, je 150 let združevanja ljudi, nekaj, kar bo ostalo jedro naše znamke, dokler bomo proizvajali pivo. Na zdravje!"

Willem van Waesberghe, mojster pivovar v družbi Heineken, pa dodaja: Kot mojster pivovar sem prva oseba, ki doživi neverjeten okus in kakovost našega piva. Toda danes ne gre za to – gre za posebne trenutke, ki obdajajo naše izkušnje s pitjem piva. Vesel mednarodni dan piva!

Celoten oglas ob mednarodnem dnevu piva, ki ga je zasnovala kreativna agencija LePub, si lahko ogledate TUKAJ.

"Mednarodni dan piva združuje svet in slavi piva vseh kultur. Ta priložnost je kot ustvarjena za Heineken, ki lahko ponovno pokaže edinstven pogled blagovne znamke. Pravzaprav je kampanja oda lepim časom in sreči, prikazani iz perspektive tistih 'pozabljenih' piv, ki ostanejo na strani in dajejo prostor kakovostnemu druženju in prijateljstvu," je povedal Bruno Bertelli, globalni izvršni kreativni direktor LePub, CCO Publicis Worldwide.





