Ob močnem nalivu zalilo več podvozov, na Celovški reševali starejši par

Poleg podvoza na Celovški cesti je zalilo tudi podvoza na Dunajski in Drenikovi cesti v Ljubljani.

Na kraju so bili policisti, gasilci in druge pristojne službe, ki so črpali vodo iz podvozov.

V podvozu na Celovški je ob močnem nalivu obtičalo eno vozilo, v kateri sta bili dve starejši osebi. Portal N1 poroča, da sta moškega in žensko iz vozila rešila policista in ju odnesla do pločnika.