Ob največjem cerkvenem Marijinem prazniku številna romanja in bogoslužja

V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Na ta dan verniki romajo do nekaterih manj, nekaterih bolj znanih Marijinih svetišč, kjer potekajo procesije in slovesna bogoslužja. Molitvene ure in svete maše so sicer potekale že v sredo, na predvečer praznika.

Tako je med drugim koprski škof Jurij Bizjak v župnijski cerkvi Matere Božje v Strunjanu daroval mašo ob 507-letnici prikazanja. Sledila je procesija z lučkami do strunjanskega križa za blagoslov ribičev, pomorščakov in morja ter nočno bdenje.

V bližini romarskih središč pričakovati gnečo