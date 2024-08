Varnostni strokovnjaki o napadu na policiste: 'Črta je bila prekoračena'

So policisti varuhi reda ali boskarske vreče, nad katerimi se lahko znese, kdor si želi? To se dan po objavi posnetka aretacije mladoletnega romskega voznika sprašuje javnost. Da je bila rdeča črta prekoračena, se strinjajo tudi varnostni strokovnjaki. Sindikat policistov Slovenije notranjega ministra in direktorja Policije poziva, naj poskrbita za spremembo zakonodaje, ki bi zagotovila bolj učinkovito vzdrževanje reda, izterjavo izrečenih kazni in boljšo varnost policistov v postopkih. Na vprašanja o romski problematiki je odgovarjal notranji minister Boštjan Poklukar.

Incident je obsodil tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. "Lani in tudi letos se je na policiste v patrulji tudi streljalo, kar nekaj je bilo tudi poškodb. Verjamem, da bo prišlo tudi do sodnega epiloga, saj so podane kazenske ovadbe in nekateri od napadalcev so bili tudi pridržani," je povedal. Incident bi se lahko končal tudi s precej hujšimi posledicami za policiste, glede na to, da je v romskih naseljih tudi orožje. "Nikoli ne veš, kako se bodo posamezni dogodki končali. Na ministrstvu pa tudi na Policiji si prizadevamo, da imajo policisti in policistke čim boljšo zaščitno opremo," je povedal, a pojasnil, da je šlo pri tem incidentu za rutinsko kontrolo prometa, kjer je policija sledila vozniku, ki ni želel ustaviti avtomobila.

Policisti se, kot pravijo, počutijo ujete med dvema ognjema. Na eni strani se morajo braniti očitkov o diskriminatorni obravnavi Romov, na drugi pa poslušajo kritike, da premalo ščitijo ostale prebivalce. Varnostni strokovnjak, nekdanji direktor Policije in policijski sindikalist so si enotni. Ob napadu na policiste je bila prekoračena črta ločnica med dopustnim in nedopustnim ravnanjem. V sindikatu policistov pozivajo, naj k reševanju romske problematike poleg policije aktivno pristopijo tudi druge državne inštitucije. Adil Huselja pravi, da so ogorčeni: "Čeprav smo vsega hudega vajeni, je to zdaj izbilo sodu dno," je prepričan. Da se policisti bojijo ukrepati siloviteje, zaradi strahu pred disciplinskimi postopki in očitki o prekomerni uporabi sile, je prepričan šef Policije iz časa vlade Janeza Janše. "Posledično je to 'cincanje' pri ukrepanju pripeljalo do tega, da je več policistov lažje in huje telesno poškodovanih," je povedal Anton Olaj in dodal, da mora biti policist, ki predstavlja državo, na terenu nedotakljiv.

Varnostni strokovnjak dodaja, da zgolj večje število policistov težav med Romi in domačini na dolgi rok ne bo razrešilo. "Vsekakor je to neka črta ločnica, ki ne sme ostati samo neopažena, ampak tudi ne nekaznovana," je povedal Žaberl. Da je bil odziv Romov na posnetku značilen in da bi povečana sila na dolgi rok razmere še poslabšala, še meni. "Pri takšni multikulturni skupnosti mora biti posredovanje Policije drugačno, bolj načrtovano, saj se že v naprej pričakujejo problemi," je pojasnil. Policisti so proti petim najbolj zagretim nasilnežem že uvedli predkazenske postopke. Za preprečitev uradnega postopka jim grozi od enega do pet let zapora. Dodatne kršitve bodo še preverili na podlagi posnetkov. Da možje v modrem tako kompleksnega odnosa med manjšino in domačini ne morejo vzdrževati sami, so prepričani v Sindikatu policistov Slovenije. "Policisti naredijo svoje, izrekajo kazni, izrekajo globe, vendar do realizacije in ustreznega kaznovanja ne prihaja, kar je sporočilo za te ljudi, da lahko počnejo, kar hočejo," je razložil Huselja.

Če bi prišli do točke, ko bi pravico v roke samovoljno vzela še druga stran, bi se znašli v resnično nevarni situaciji, meni Olaj. "Ljudje upravičeno pričakujejo, da jim država zagotovi varnost, seveda preko policistov. In če te varnosti ne dobijo in obstaja občutek nevarnosti, obstaja v človeku občutek, da si bo varnost sebe in družine zagotovil sam," dodaja. V sindikatu od ministra in šefa Policije zahtevajo aktivnejše zavzemanje za spremembe zakonodaje, ki bi reševala romsko problematiko. Želijo boljšo integracijo Romov in spremenjen način izvajanja nadomestnega zapora, v katerega bi morali tudi prestopniki, ki ne plačujejo glob. 'Najbolj me skrbi to, da že prihaja do določenega oboroževanja posameznikov' Posnetek incidenta je sprožil odzive tudi na družbenih omrežjih. Predsednik krščanskih demokratov Matej Tonin je ocenil, da bi minister za notranje zadeve moral policistom zagotoviti primerne pogoje dela, če tega ne zna, pa da bi si moral najti drugo delo. Župana kočevske in ribniške občine medtem pozivata vladajoče, naj ukrepajo hitreje in koreniteje. Prepričana sta, da bo v nasprotnem primeru stvari v svoje roke prevzela ulica. Podžupan Kočevja Gregor Košir, ki je začasno v funkciji župana, je poudaril, da so prekoračene vse rdeče linije. Samo povečana prisotnost Policije po njegovem ne more biti rešitev, pravi, da je treba ukrepati koreniteje in predvsem takoj. "Se bojim, da bo prišlo do organiziranja, do protestov, zapiranja ulic in kar me najbolj skrbi, že prihaja do določenega oboroževanja posameznikov," je povedal.

Od vlade zahtevajo, da ustanovi interventno skupino, ki bi se ukvarjala širše z romsko problematiko in kriminaliteto. Pozivu vladi, predsednici države in poslancem se pridružuje ribniški župan. V pregovorno vroči politični jeseni bo pred poslanci v parlamentu veliki paket zakonov, ki so jih župani lani neuspešno predlagali, zdaj jih je v parlamentarni postopek vložila NSi. Pojavili so se tudi očitki, da so bili osumljeni v priporu namesto 48 ur le šest ur. Da ne ve, kako dolgo so bile osebe pridržane, pravi minister Boštjan Poklukar, ki pa dodaja, da pripor odredi preiskovalni sodnik in da jih je morala na podlagi odredbe Policija izpustiti. "Vsekakor pa je podana kazenska ovadba zaradi napada na uradno osebo," je ponovil.

Kaj bo naredila Policija, da vzpostavi red na tem območju? "Če bi bila romska problematika problematika, ki bi se jo dalo rešiti čez noč, bi bila danes zagotovo že rešena. Vsekakor je treba iti v dialog lokalne skupnosti, države in romske skupnosti," je povedal Poklukar in dodal, da bo Policija na varnostno bolj obremenjenih območjih poskrbela za varnost. Na vprašanje, ali bodo organizirali tudi posebno policijsko enoto, pa je odgovoril, da po njegovih informacijah posebna policijska enota na območju Kočevja že deluje.

