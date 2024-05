Ob nevihtah na vzhodu možni siloviti nalivi, močni sunki nevihtnega piša in toča

Vstopili smo v vremensko najbolj nestabilen dan tega tedna. Skozi ves dan bodo nastajale padavine, ki se bodo od juga v pasovih pomikale čez Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte, ki lahko popoldne predvsem v vzhodni polovici Slovenije prerastejo v krajevna neurja z močnimi sunki vetra in nalivi, izključena ni niti manjša toča. Ob tem lahko v kratkem času pade več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter, kar lahko povzroči močnejši porast manjših rek in hudournikov, možna so tudi razlivanja. Arso je za vzhod države izdal oranžno opozorilo.